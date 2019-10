Mercato - Le Real Madrid s'intéresserait à Fabian Ruiz (Naples)

Selon les informations de Marca, Fabian Ruiz, le milieu de terrain de Naples, serait dans le viseur du Real Madrid.

Après l'échec du dossier Paul Pogba, le espère toujours se renforcer dans l'entrejeu.

Ces derniers mois, le nom du Danois Christian Eriksen est fréquemment revenu dans la capitale espagnole, d'autant que le meneur de jeu de voit son contrat expirer à l'été 2020 et représente donc un investissement très raisonnable.

Mais la Maison Blanche pourrait se laisser tenter par un autre joueur, plus jeune et donc plus onéreux : Fabian Ruiz.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec , l'Espagnol est un maillon fort du système de Carlo Ancelotti. Selon les informations de Marca, son nom figurerait bien dans une short-list pour le Real Madrid.

Reste qu'il y a quelques semaines à peine, Fabian Ruiz avait lui-même assuré qu'il souhaitait rester en avec la possibilité de prolonger son contrat. "J'ai toujours un contrat de quatre ans et je suis heureux. Le club et mes représentants en parlent, j'espère qu'ils trouveront un accord."