Mercato, le Real Madrid s’inquiète pour Vinicius Junior

Même si Vinicius Junior a refusé l’offre saoudienne, le Real Madrid continue de s’inquiéter pour son ailier brésilien.

Alors qu’il a renouvelé son contrat jusqu’en 2027 avec le Real Madrid l’année dernière, Vinicius Junior n’envisage jamais de quitter la Maison Blanche. Mais une bombe a éclaté lors de ce mercato estival selon laquelle la star brésilienne du Real Madrid attise la convoitise en Arabie Saoudite.

Vinicius ne veut que le Real Madrid

Auteur d’une belle saison avec le Real Madrid et grand artisan du triplé réalisé par la Maison Blanche (Ligue des Champions, Liga et Supercoupe d’Espagne) aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior, candidat au prochain Ballon d’Or, n’a d’yeux que pour le club champion d’Espagne. Cet été, Al Ahli a ciblé l’ailier gauche brésilien du Real. Même si le club saoudien était prêt à faire de la folie pour l’avoir, le joueur n’est pas emballé par le projet, encore moins maintenant.

« J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque instant comme si c’était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et apporter autant d’aide… Je n’ai que 24 ans et je veux continuer comme ça encore longtemps et écrire l’histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd’hui. Tout le monde n’a pas cette chance, alors je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot », a confié récemment le joueur dans une interview accordée à CNN.

Le Real inquiet pour sa star

Après deux matchs en championnat espagnol avec le Real Madrid en ce début de saison, Vinicius Junior n’a pas encore pu trouver le chemin des filets. Même si le Brésilien a fait montre d’une performance supérieure à celles proposées par son compatriote Rodrygo et la nouvelle recrue Kylian Mbappé, la Maison Blanche méconnaît son attaquant jusque-là.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid s’inquiète pour son ailier gauche. En interne, on estime que l’ancien attaquant de Flamengo aurait été distrait par l’offre colossale de l’Arabie Saoudite, qui l’aurait déconcentré. Même si Vini a brillé sans pour autant marquer face à Mallorca et Valladolid, on pense que la motivation du joueur est en deçà de l’habituelle. L’offre saoudienne serait à l’origine de cela. Son rendement est attendu contre La Palmas, ce jeudi (21h30).