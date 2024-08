Vinicius Junior, l’incroyable destination !

Nouvel associé de Kylian Mbappé en attaque du Real Madrid, Vinicius Junior pourrait quitter la Maison Blanche.

Six ans après son arrivée au Real Madrid, Vinicius Junior pourrait faire ses valises et quitter le Santiago Bernabéu. L’ancien ailier gauche de Flamengo, qui a prolongé jusqu’en 2027 avec les champions d’Espagne, attise la convoitise non seulement hors de l’Espagne mais aussi du continent européen.

La SPL frappe à la porte de Vini, il répond cash

Dribbleur fin, Vinicius Junior est une arme très forme pour Carlo Ancelotti, qui ne veut en aucun cas le changer en dépit de l’arrivée de Kylian Mbappé, qui a signé pour cinq saison à Madrid cet été. Si le Paris Saint-Germain avait voulu enrôler le joueur de 24 ans pour se venger du Real Madrid, qui lui a arraché Mbappé, le Brésilien a catégoriquement refusé un déménagement dans la capitale française.

Mais c’est une autre destination surprise, qui vient d’être évoquée. Très influente sur le marché de transferts depuis plus d’un an déjà, l’Arabie Saoudite est venue aux nouvelles de Vinicius Junior. A en croire les informations de The Athletic, une délégation du Fonds d'investissement public, travaillant pour le compte du ministère des Sports de l’Arabie Saoudite, a contacté les représentants du Brésilien pour tenter de le persuader de devenir le visage de la Saudi Pro League avant la Coupe du monde 2034, qui se tiendra dans le pays.

Sans trop gamberger, et ne cachant pas son amour fou pour le Real Madrid, l'attaquant de 24 ans a refusé une « offre lucrative » à lui faite par la Saudi Pro League, indique le média anglais. Candidat sérieux pour le prochain Ballon d’Or de France Football, Vinicius Junior n’est pas encore prêt pour rejoindre le championnat où joue son idole Cristiano Ronaldo.