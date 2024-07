Ballon d'Or, le choix fort de Karim Benzema

Karim Benzema a expliqué pourquoi il pense que Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid, mérite de remporter le Ballon d'Or 2024.

Dans un entretien accordé à Marca, Benzema a révélé son choix pour le Ballon d'Or, la plus grande récompense individuelle du football mondial. Le Français estime que Vinicius mérite le prix pour ses performances et son impact sur le club madrilène tout au long de la saison 2023-24.

Vinicius a aidé le Real Madrid à réaliser un rare doublé Liga-Ligue des champions, avec 24 buts à la clé. Mais son coéquipier Jude Bellingham est un candidat sérieux grâce à sa contribution tout aussi importante au succès du club. Vini a cependant connu un été international décevant, quittant la Copa América au stade des quarts de finale. Quant à Bellingham, il a aidé l'Angleterre à atteindre la finale de l'Euro 2024. Rodri est un autre joueur qui pourrait obtenir des votes après avoir remporté la Premier League avec Manchester City et les Championnats d'Europe avec l'Espagne.

Benzema a déclaré : « Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année, mais aussi pour ce qu'il a fait l'année dernière, il a été au-dessus du lot avec son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un gamin, un footballeur complet. Il peut gagner un match tout seul, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et c'est pourquoi je pense qu'il le mérite. Il est toujours présent et il se montre toujours à la hauteur. Pour tout cela, mon préféré est Vini ».

Vini profite d'une pause prolongée après une longue saison qui s'est achevée par la Copa América. L'attaquant a récemment fêté son 24e anniversaire en se rendant à Ibiza. Le Real Madrid, quant à lui, entamera bientôt sa tournée de pré-saison aux États-Unis, où il affrontera l'AC Milan, Chelsea et Barcelone.