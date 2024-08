Vinicius Jr en Arabie Saoudite, la grande annonce !

Real Madrid vs Atalanta Bergame

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, est annoncée en Arabie Saoudite, ces dernières heures.

C’est la grosse bombe qui émane du Golfe Persique en direction de l’Espagne, ce lundi. Alors que le Real Madrid prépare la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta, mercredi prochain, le club est perturbé ces dernières heures par les rumeurs de transferts autour de sa vedette, Vinicius Junior. L’international brésilien est, en effet, ciblé par l’Arabie Saoudite, prête à faire des folies pour l’attirer dans son camp.

L’Arabie Saoudite fonce sur Vinicius

L’Arabie Saoudite se montre un peu discrète cette année. Après avoir attiré de nombreuses stars européennes ces deux dernières années, la Saudi Pro League semblait avoir marqué un arrêt lors de cette fenêtre de transferts. Mais ce n’est visiblement le cas. Bien au contraire, le pays du Golfe Persique souhaite attirer l’un des meilleurs joueurs du Vieux Continent dans son camp, cet été.

Selon les informations du Athletic, confirmées par GOAL, le championnat saoudien a des vues sur Vinicius Junior. C’est précisément Al Ahli, qui compte des joueurs comme Firminho et Riyad Mahrez dans son effectif, qui fait les yeux doux au numéro 7 du Real Madrid. Le club de la Saudi Pro League a même déjà entamé les négociations avec le club madrilène à propos du Brésilien.

L’offre monstrueuse de la SPL à Vinicius Junior

Comme on pouvait s’y attendre, le Real Madrid ne souhaite pas se séparer de son attaquant vedette. Le club a d’ores et déjà informé Al Ahli qu’il n’y aurait pas de négociations possibles pour Vinicius Junior. Ainsi, le club saoudien devra payer la clause libératoire du joueur qui s’élève à 1 milliard d’euros. Un montant que l’Arabie Saoudite ne compte pas débourser même si les discussions se poursuivent avec le Real Madrid. Des discussions au cours desquelles Al Ahli a proposé une offre supérieure à 300 millions d’euros, selon les informations de GOAL.

L’écurie saoudienne veut surtout faire de Vinicius, le plus gros transfert de l’histoire, tous sports confondus. Ses émoluments devraient alors être supérieures à ceux de la star japonaise Shohei Ohtani, qui avait signé un accord pour recevoir 700 millions de dollars sur 10 ans avec l'équipe de baseball des Dodgers en 2023. De son côté, Vinicius Junior n’a pas encore rejeté l’offre saoudienne. L’ancien de Flamengo et son clan attendent que la proposition d’Al Ahli soit formalisée sur papier et le dénouement des négociations avec le Real Madrid avant de fournir une réponse.