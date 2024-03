Mercato, le Real Madrid proche de réaliser un nouveau gros coup

Le Real Madrid est sur le point de frapper un autre gros coup sur le marché des transferts après celui de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n’a pas de temps à perdre l’été prochain. Florentino Pérez veut former une nouvelle équipe de galactiques et fait tout pour atteindre son objectif. Après avoir quasiment acté le transfert de Kylian Mbappé, le club espagnol ne compte pas s’arrêter là. Le Real Madrid va passer à l’offensive pour un autre joueur et frapper ainsi un autre gros coup sur le marché des transferts.

Le Real Madrid va enfin s’offrir Mbappé

Après un jeu de séduction – drague qui dure depuis plusieurs années, le Real Madrid va enfin enrôler Kylian Mbappé. Même l’humiliation de l’été 2022 n’a pas dissuadé Florentino Pérez et sa direction de recruter l’international français. La résilience du club espagnol a fini par payer puisque Mbappé a déjà informé le PSG qu’il allait quitter la capitale française en fin de saison. Et logiquement, son avenir s’écrit du côté de Madrid où il devrait signer l’été prochain.

Les discussions sont d’ailleurs très avancées entre le Real et le clan Mbappé qui se seraient déjà mis d’accord sur plusieurs clauses dont la prime à la signature du Bondynois. Par ailleurs, Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur que le Real Madrid va chiper à l’Europe entière.

Alphonso Davies au Real Madrid, c’est validé

Outre Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaite s’attacher aussi les services d’Alphonso Davies. L’international canadien est la priorité du club madrilène au poste de latéral gauche. Comme pour Mbappé, les Merengues s’approchent enfin du bout du tunnel pour le défenseur du Bayern Munich.

D’après les informations de la Cadena Ser, le Real Madrid serait en passe de boucler l’arrivée du Canadien. Alphonso Davies devrait alors parapher un contrat de quatre ans avec le club madrilène contre un chèque de 50 millions d’euros, bonus compris.