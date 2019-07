Mercato - Le Real Madrid ne fera pas le forcing pour recruter Neymar

Les Merengue n'envisagent pas de recruter la star brésilienne du PSG afin de se concentrer sur Paul Pogba, qui reste une cible de Zidane pour cet été.

Neymar est à la croisée des chemins. Le joueur qui, il y a deux saisons, est devenu le joueur de football le plus cher de l'histoire du football n'a pas encore défini l'équipe pour laquelle il jouera la saison prochaine. Il ne veut pas rester au PSG, après plusieurs épisodes frustrants et un récent communiqué pour constater avec amertume son absence à la reprise. Barcelone, qui est le club qui est en pôle position incontestée pour l'accueillir, a adopté une posture étrange récemment (par la bouche de son président Josep Maria Bartomeu), tout en essayant de monter une opération qui semble pharaonique. Et pendant ce temps, l’autre facteur de l’équation est le , qui reste un acteur particulier de ce dossier.

Le Brésilien a toujours été l'un des grands objets de désir du même Florentino Perez. Un joueur appétissant, même avec tous ses facteurs extérieurs et son entourage délicat à cerner parfois. Mais, d’une part, il n’y a pas de consensus entre tous les dirigeants et, d’autre part, les comptes du club pourraient ne pas valider un tel transfert.

Bale, Isco et James sur le départ

Comme Goal l'a déjà annoncé mercredi, les Merengue se concentrent sur l'opération Pogba. Le Français est l’un des objectifs principaux que Zidane s’est fixé pour la prochaine saison mais, une fois qu’ils ont investi environ 300 millions d’euros en signatures, il est nécessaire de continuer à collecter des fonds sur le marché actuel avant même de dépenser à nouveau. Les joueurs tels que Gareth Bale, Isco Alarcón ou James Rodríguez sont ceux qui détiennent la clé de la signature de Pogba aujourd'hui.

Et si la situation est délicate, sur le plan financier, pour signer le milieu de terrain des Red Devils, l'opération Neymar doublerait presque la somme en jeu, d'après des sources du Real Madrid, car le transfert du Brésilien serait encore plus important que celui du champion du monde 2018. S’attaquer à la signature de Neymar seul ou bien sûr pour un duo hypothétique Neymar-Pogba serait un dossier périlleux pour la Maison Blanche. C'est pourquoi la raison a commencé à prendre le pas sur ces envies pharaoniques.

Mbappé dans un an plutôt que Neymar maintenant

Et à cela, il faut ajouter les questions qui se poseraient à l’arrivée de la star du PSG au niveau sportif. Dans un modèle déjà au-delà des extrêmes, Neymar arriverait entouré de doutes sur ses performances ces dernières années et les problèmes extra-sportifs qui l’entourent. Et en outre, la supposée signature de Neymar fermerait les portes d'un transfert hypothétique de Kylian Mbappé dans un avenir proche, alors que le prodige français fait l'unanimité au sein des dirigeants madrilènes.

L'article continue ci-dessous

C'est pourquoi, comme le mentionnait Goal il y a deux semaines, l'option de Neymar s'est refroidie dans la capitale espagnole, bien que personne ne veuille la rejeter intégralement. Mais les rumeurs des derniers jours indiquent que le club va tourner la page. À ce jour, la solution de Neymar à l'équation ne passe toujours pas par Madrid.