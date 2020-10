Ander Herrera ne veut pas que "Mbappé rejoigne le Real Madrid l’été prochain"

Dans une interview accordée à "El Larguero", le milieu de terrain parisien a fait l’éloge de son coéquipier, qu’il espère voir rester au PSG.

Le mercato estival 2020 vient à peine de refermer ses portes que celui de 2021 est déjà sur certaines lèvres… Pendant que le PSG s’affairait à passer dans les temps l’arrivée de Rafinha (Barcelone), Ander Herrera commentait de son côté la fin du mercato dans l’émission « El Larguero ».

Le milieu de terrain parisien a suivi en direct l’arrivée d’Edinson Cavani à mais ce ne fut pas une surprise pour l’Espagnol. L’attaquant uruguayen, qui s’est engagé pour une saison plus une en option avec les Red Devils, a demandé conseil à son ex-coéquipier, qu’il retrouvera en phase de poules de la Ligue des Champions.

"Il m'a demandé conseil. Je lui ai dit que c'était une de ces équipes auxquelles on ne pouvait pas dire non. C’est juste dommage qu’il ne puisse pas profiter des fans. Old Trafford est unique."

« Mbappé est comme Benzema »

Celui qui se voit comme directeur sportif plus que comme entraîneur à l’issue de sa carrière de joueur a donc déjà commencé à porter cette casquette de DS.

Interrogé sur Kylian Mbappé, Herrera n’a pas caché son admiration pour l’attaquant français et compte jouer encore avec lui pendant encore quelques années au PSG.

Le champion du monde est pourtant en fin de contrat en 2022 et annoncé dans le viseur du l’été prochain.

"J’espère qu’il ne rejoindra pas le Real Madrid l’été prochain. Même s’il joue avant-centre, Mbappé est comme Benzema. Il aime aller sur la gauche pour pouvoir repiquer dans l’axe. Il est inarrêtable quand il fait ça."