Mercato - Le Real, la Juve et Liverpool vont être déçus : Erling Haland (Salzbourg) vers Leipzig

Afin de continuer sa progression, l’attaquant de Salzbourg pourrait être transféré à Leipzig l’été prochain.

La sensation du début de saison en Ligue des Champions a un nom : Erling Braut Haland, meilleur buteur de la compétition avec 7 buts en 4 rencontres. Un départ canon qui attise forcément la convoitise des cadors européens pour l’attaquant du RB .

Du haut de ses 19 ans, le Norvégien a vu défiler les meilleurs clubs du monde ces dernières semaines : le Real Madrid notamment, mais aussi la Juventus, ou encore , tous déterminés à l’idée de faire d’Haland leur prochaine tête d’affiche dans le secteur offensif.

Mais à la surprise générale, l’attaquant du RB Salzbourg devrait bel et bien recaler tout ce beau monde ! Selon les informations de Sky Sports, Haland aurait décidé de rejoindre le - propriété du groupe Red Bull, tout comme Salzbourg - afin de continuer sa progression.

Si Salzbourg est la filiale, Leipzig est bien la maison-mère

Une information crédible tant les deux clubs de la galaxie Red Bull sont habitués à s’échanger les joueurs. Et si Salzbourg est la filiale, Leipzig est bien la maison-mère comme l’a confirmé le transfert de Dayot Upamecano en 2017.

Reste à savoir si Haland dispose d’ores et déjà d’un accord avec Leipzig, et vice-versa. Rejoindra-t-il la formation allemande si celle-ci ne parvient pas à se qualifier en Ligue des Champions au terme de la saison ? Rien n’est moins sûr. Mais, pour l’instant, le pensionnaire de semble bien parti avec une 4e place en championnat, et la première place du groupe G en C1.