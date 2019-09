Mercato - Le PSG voulait Ousmane Dembélé, le Barça voulait-il vraiment Neymar ?

Le retour de Neymar au FC Barcelone ne se fera vraisemblablement pas. Mais le Brésilien avait-il vraiment une chance de revoir le Camp Nou ?

Beaucoup de bruit pour ne pas partir, au final. Trois longs mois de bras de fer intime entre Neymar, un joueur qui souhaite quitter son club, le , pour retourner dans son ancienne maison, le , et une finalité presque attendue : le Brésilien s’est fait une raison sur l’impossibilité du transfert. La raison principale : Ousmane Dembélé a refusé de revenir en .

Tuchel et Leonardo ont fait le forcing

Car d’après plusieurs sources, le PSG était bel et bien tombé d’accord avec le Barça sur la formule suivante : 130 M€ en cash, le transfert définitif d’Ivan Rakitic et le prêt de l’international français contre Neymar. Mais Dembélé a dit non, et le transfert aurait ainsi capoté. Le club de la capitale a pourtant tout fait pour le convaincre, selon L’Équipe.

Thomas Tuchel aurait ainsi décroché son téléphone à de nombreuses reprises pour faire changer d’avis son ancien joueur, connu à Dortmund pendant la saison 2016-2017, tout comme Leonardo pour faire pression sur les représentants de Dembélé. Peine perdue. Le Barça en a-t-il fait de même ? Visiblement non.

Dembélé : "Barcelone ne fait pas pression sur moi"

"Non seulement Barcelone ne fait pas pression sur moi, mais Barcelone ne m'a parlé de rien...", aurait même expliqué le joueur au consultant de Canal+, Pierre Ménès. Pas vraiment l’attitude d’un club déterminé à faire revenir Neymar... et le Brésilien l’a compris. Peut-être même avait-il commencé à le comprendre lorsque le Barça a prêté sa monnaie d'échange initiale, Philippe Coutinho, au , alors que l'Auriverde se montrait intéressé par la piste parisienne.

Le PSG se retrouve donc avec un joueur certes fantastique, mais pris en grippe par les supporters, tandis que le Barça va devoir gérer le problème Dembélé. L’ensemble du vestiaire, Lionel Messi en tête, voulait voir Neymar revenir en Catalogne cet été. Quid maintenant des relations avec le Tricolore ? À l’arrivée, il y a quand même beaucoup de déçus.