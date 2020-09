Mercato - Le PSG veut faire revenir Sergio Rico

Alors que son départ semblait acté, Sergio Rico, doublure de Keylor Navas cette saison, devrait s'engager définitivement avec le Paris Saint-Germain.

Sergio Rico (27 ans) pourrait bien rester au . Alors que le départ du gardien espagnol semblait acté, le club francilien a repris les discussions avec le afin d'engager définitivement celui qui était la doublure de Keylor Navas (33 ans) cette saison.

Propulsé titulaire par la force des choses en demi-finale de , face à Leipzig (3-0), Sergio Rico est officiellement de retour en après que le PSG n'a pas levé l'option d'achat fixée pour son prêt. Mais la situation devrait évoluer, selon Radio Marca, qui assure qu'un transfert définitif au PSG est en passe d'être conclu. Une information confirmée par Goal, même si un accord définitif reste à trouver entre les clubs.

Dans l'entourage du joueur, on laissait entendre ce vendredi que les discussions sont en bonne voie et qu'il faut maintenant que le PSG et Séville traitent des derniers détails afin que l'opération puisse aboutir. Sergio Rico, lui, ne cachait pas dès janvier sa volonté de rester à Paris à l'issue de la saison. "C'était un rêve d'être ici, une grande satisfaction. Alors, bien sûr, j'aimerais rester", avait-il dit avant la réception de Saint-Etienne en .

Si toutes les planètes s'alignent enfin, Sergio Rico devrait donc voir son souhait exaucé prochainement, lui qui a disputé dix matches toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison. Cela réglerait de facto la problématique du gardien n°2 pour l'exercice en cours.

Reste également à clarifier la situation d'Alphonse Areola, de retour de son prêt au , et qui fait partie des pistes explorées par le en cas de départ d'Édouard Mendy, très sérieusement courtisé par Chelsea.