Mercato, le PSG trouve un point de chute à Gabriel Moscardo

A peine de retour, Gabriel Moscardo va encore quitter le Paris Saint-Germain. Son nouveau club serait déjà connu.

Milieu défensif brésilien du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo devrait patienter pour jouer avec le club francilien contrairement à son compatriote Lucas Beraldo, qui a gagné une place dans l’équipe de Luis Enrique. Revenu de son prêt de six mois au Corinthians, le joueur de 18 ans devrait encore partir en prêt cet été.

Moscardo pas dans les plans de Lucho

Recruté l’hiver dernier par le PSG, le joueur a été laissé en prêt de six chez le Corinthians en raison de sa blessure au pied. De retour en France cet été, le natif de Taubaté ne resterait pas à Paris. Entraîneur des champions de France, Luis Enrique a récemment entretenu du doute sur l’avenir du milieu brésilien.

« C’est un joueur d’avenir. Il faut voir combien de joueurs on va garder. On a beaucoup de jeunes et il faut qu’ils puissent jouer pour se développer. Pour Moscardo on va voir ce qu’on fait », avait déclaré le technicien espagnol.

Gabriel Moscardo prêté en Ligue 1

Avec le recrutement de Joao Neves, qui a régalé pour ses débuts en Ligue 1 lors du premier match contre Le Havre (victoire 1-4 du PSG), le Brésilien de 18 ans aura du mal à trouver une place dans le club de la capitale française. Alors, une décision a été prise à l’interne pour le futur du jeune crack brésilien.

A en croire les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a pris la décision à l’issue de la préparation estivale de céder Gabriel Moscardo en prêt. Le quotidien sportif français indique par la même occasion que le Stade de Reims devrait accueillir le joueur pour la saison 2024-2025. Mais il s’agira d’un prêt sec (sans option d’achat). Les deux clubs seraient proches d’un accord.