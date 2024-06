Mercato, le PSG reçoit une excellente nouvelle pour Gabriel Moscardo

Le Paris Saint-Germain reçoit une bonne nouvelle pour son jeune milieu de terrain brésilien, Gabriel Moscardo.

Joueur du Paris Saint-Germain en prêt au SC Corinthians au Brésil, Gabriel Moscardo envoie une très bonne nouvelle au club francilien. Blessé au pied gauche et éloigné des terrains depuis plus de six mois déjà, le jeune milieu de terrain rassure les Parisiens.

Paris veut récupérer son joueur

Officialisé par le Paris Saint-Germain l’hiver dernier, Gabriel Moscardo a été prêté dans la foulée à son club brésilien du Corinthians. S’il avait annoncé une blessure au pied gauche, le milieu défensif a été opéré avec succès quelques semaines plus tard. Prêté jusqu’au 30 juin par le PSG aux Corinthians, le joueur ne devrait plus tarder à rejoindre la formation francilienne.

Si des rumeurs ont surgi récemment évoquant l’idée d’un nouveau prêt du joueur de 18 ans, ce ne serait finalement pas le cas. A en croire les récentes informations de Fabrizio Romano, le club champion de France ne prévoit pas que Gabriel Moscardo reste en prêt aux Corinthians. L’intention du PSG reste claire avec le milieu de terrain brésilien, qui devrait rejoindre le club francilien cet été.

Une bonne nouvelle tombe !

Si Gabriel Moscardo est attendu par le Paris Saint-Germain pour la reprise de l'entraînement à la mi-juillet, le milieu de terrain vient de donner du sourire au club de la capitale française. Ce mardi, le Corinthians SC était en déplacement au Stadium Antônio Accioly pour défier l’Atlético Goianiense en match du championnat brésilien.

En effet, le joueur de 18 ans a rejoué avec son club plus de six mois après son absence sur le terrain. Alors qu’il a démarré la rencontre sur le banc, Gabriel Moscardo a fait son entrée en jeu en seconde période (55e) en remplacement de Breno Bidon. Auteur de 35 minutes disputées, le talentueux milieu de terrain rassure en effet le PSG pour son retour prochain.

Faut-il rappeler que Gabriel Moscardo a signé jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain. Le club francilien a versé 20 millions d’euros aux Corinthians pour s’offrir le joueur de 18 ans l’hiver dernier.