Mercato, le PSG retrouve enfin le sourire pour une star de Serie A

Une vedette de Serie A se rapproche enfin d’une arrivée au PSG, cet été.

Le mercato estival continue de battre son plein en France depuis son ouverture, le 10 juin dernier. A l’instar des autres écuries de Ligue 1, le Paris Saint-Germain pose aussi ses pions sur le marché des transferts. Mais les choses sont plus compliquées pour le club parisien qui s’est déjà fait refouler dans plusieurs dossiers. Toutefois, le PSG pourrait enfin boucler sa deuxième recrue estivale cet été qui n’est autre qu’une star de Serie A.

Le PSG cherche toujours le remplaçant de Kylian Mbappé

Le PSG pensait connaitre un mercato tranquille cet été. Mais c’est loin d’être le cas puisque le club de la capitale fait face à la fenêtre de transferts la plus laborieuse de son histoire depuis l’arrivée du QSI. Le point culminant de ces difficultés est le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une perte que le PSG est contraint de pallier avant le début de la saison prochaine.

C’est à cet effet que le board parisien s’est intéressé, ces derniers mois, à des attaquants comme Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Victor Gyokeres, Julian Alvarez ou encore Crysencio Summerville. Mais aucun de ces dossiers n’a encore abouti jusqu’à présent.

Victor Osimhen se rapproche enfin du PSG

Dès l’annonce du prochain départ de Kylian Mbappé, l’un des premiers noms cités pour le remplacer était celui de Victor Osimhen. Mais le PSG avait snobé le Nigérian et fait plutôt de son coéquipier, Khvicha Kvaratskhelia, sa priorité. Sauf que Naples a mis un veto au départ de l’ailier géorgien contrairement à l’ancien joueur du LOSC. Ainsi, le Paris Saint-Germain a réactivé la piste Osimhen et pourrait bien avoir gain de cause dans ce dossier.

A en croire La Gazzetta dello Sport, la signature de Victor Osimhen au PSG serait en bonne voie malgré la menace de la Saudi Pro League. Le média italien indique que le club parisien a la chance de boucler ce dossier avant le début du mercato en Arabie Saoudite, le 17 juillet prochain.