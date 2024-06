PSG, la décision forte de Kvaratskhelia pour son avenir

Ciblé par le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a pris une énorme décision pour son avenir à Naples.

C’est l’un des mercatos les plus compliqués du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée du QSI. Le club est censé profiter de cette fenêtre de transferts, ouverte le 10 juin dernier, pour renforcer son effectif. Le PSG souhaite en effet, recruter un attaquant pour pallier le départ de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, et un autre joueur pour solidifier son secteur défensif. En ce qui concerne le secteur offensif, le club de la capitale a fait de Khvicha Kvaratskhelia, sa priorité. Et l’ailier géorgien de Naples vient d’envoyer un message fort au PSG.

Naples s’en prend au PSG pour Kvaratskhelia

Le PSG peine toujours à trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Pourtant, le club de la capitale a assez de cibles sur le marché des transferts. Ces derniers mois, Paris s’est lancé sur les pistes des joueurs comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Victor Gyokeres, Julian Alvarez ou encore Khvicha Kvaratskhelia. C’est d’ailleurs le dernier cité qui est la priorité du PSG cet été et le club est déjà entré en contact avec le joueur avec une offre conséquente. Une démarche qui n’a pas plus cependant à Naples et à son président qui n’a pas manqué de tacler le PSG récemment.

« Il n'y a pas de problèmes avec Kvara parce que nous avons un contrat : nous lui ferons une proposition de contrat et je ne vois aucun problème pour lui. Ensuite, il peut aussi y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sans l'autorisation du club... Si quelqu'un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé et qu'il présidait également l'ECA (Association européenne des clubs, Ndlr), nous pourrions le rappeler à l'ordre », a lâché Aurélio De Laurentiis.

Khvicha Kvaratskhelia veut quitter Naples

Mais si Naples tient autant à conserver Khvicha Kvaratskhelia, le joueur n’est apparemment pas du même avis. Sous contrat jusqu’en 2027, le Géorgien aurait en effet, refusé de prolonger son contrat avec le club italien. C’est ce que révèle ce samedi, le Corriere dello Sport qui rapporte les décisions prises au cours de la réunion entre les deux parties, jeudi dernier.

Selon le média, Khvicha Kvaratskhelia aurait dit « non » avec fermeté à toute idée de prolongation. Si le joueur devrait toutefois rester à Naples la saison prochaine, cette décision montre clairement qu’il n’a plus sa tête au club.