Mercato : Le PSG repart en Serie A pour remplacer Donnarumma

Le Paris Saint-Germain n’en plus des erreurs répétées de son gardien italien, Gianluigi Donnarumma. Son remplaçant est trouvé en Serie A.

Le portier italien du Paris Saint-Germain a multiplié les erreurs sur les rectangles verts ces derniers mois. Outrepassé, le club champion de France a tenté de le remplacer. Et pour le faire, le Paris Saint-Germain s’est retourné en championnat italien, Serie A, pour faire signer un autre portier très rassurant.

Le jeu au pied de Donnarumma, un problème pour Paris

Le héros du championnat d’Europe de 2020 avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma est loin de convaincre avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2021 au sein dans la capitale française. Critiqué pour son jeu au pied médiocre, qui avait d’ailleurs puni le PSG contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des champions en 2022, et lors de la défaite contre l’AC Milan (2-1) cette saison, l’ancien portier des Rossoneri a encore fait parler le weekend écoulé.

Lors de la victoire (0-2) du Paris Saint-Germain contre Le Havre en quatorzième journée de Ligue 1, le portier italien s’est fait expulser après une sortie très mal maîtrisée sur le Havrais Josué Casimir. Expulsé, le gardien de but italien a écopé de deux matchs de suspension de la part de la Ligue de football professionnel (LFP). Il sera donc absent contre Nantes au Parc des Princes, ce samedi soir, et Lille, dimanche 17 décembre au Stade Pierre Mauroy.

L'article continue ci-dessous

DAZN

Le PSG avait approché un gardien de Serie A pour remplacer Gigio

Alors que Gianluigi Donnarumma ne fait que multiplier les erreurs, la presse polonaise affirme que le Paris Saint-Germain en était dépassé et avait tenté de recruter le gardien de la Juventus Turin, Wojciech Szczesny, lors du dernier mercato estival. Se confiant à TV Play, le journaliste polonais, Maciej Siemiatkowski, fait la grosse révélation.

Getty

« Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny, mais il est en phase avec la Juventus et les choix du club pour le futur. (…) Si le club (la Juventus, Ndlr) continue de lui faire confiance, il n’a aucun doute sur son avenir en noir et blanc », a confié le journaliste polonais.

Même si le gardien de but polonais n’est plus venu, Donnarumma a déjà une forte concurrence au PSG avec le jeune Espagnol, Arnau Tenas, qui l’a remplacé contre Le Havre, la précédente journée, et qui sera encore dans les cages parisiennes contre les Canaris ce samedi soir.