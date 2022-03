Real Madrid-PSG (3-1) : Benzema éclipse Mbappé et qualifie le Real

On attendait une grande rencontre et nous avons assisté à un match légendaire, marqué le talent de deux joueurs extraordinaires : Kylian Mbappé et Karim Benzema. Nos attaquants français ont eu chacun une mi-temps.

A Mbappé la première mi-temps…

La première mi-temps était celle de Mbappé qui mit au supplice la défense madrilène. Après avoir perdu un premier duel face à Courtois (13e), il faisait trembler les filets (34e) mais le but était refusé pour un hors-jeu de Nuno Mendes, au départ de l'action et qui avait délivré un beau centre pour l'attaquant français.

Ce n'était que partie remise pour le Français qui, lancé en profondeur par Neymar, fixait Alaba avant d'ajuster Courtois d'une frappe puissante au ras du poteau gauche (39e).

Le PSG rentrait aux vestiaires avec un seul but d'avance ce qui n'était pas cher payé : Neymar, après un beau une-deux avec Mbappé, envoyait un tir trop mou que captait facilement Courtois (22e). Signalons également une combinaison entre Neymar et Messi qui se terminait par un ballon piqué de l'argentin qui longeait la ligne de but avant d'être dégagé en catastrophe par Nacho (31e).

Et le Real dans tout ça ? Lors de ce premier acte, seuls Benzema (25e, 36e) et Modric (42e) se montraient dangereux. Mais à chaque fois Donnarumma veillait au grain.

… à Benzema la deuxième

La deuxième période commençait comme s'était achevée la première : par une domination parisienne et un Kylian Mbappé virevoltant. Une nouvelle fois lancé par Neymar, il effaçait Courtois d'une jolie feinte avant d'envoyer la balle dans le but vide (54e). Hélas, il était signalé, à juste titre, en position de hors-jeu.

Arrivait alors la boulette de Donnarumma… Voulant bien faire, le gardien italien manquait complètement une relance qui arrivait dans les pieds de Vinicius. Ce dernier servait Benzema qui ne se faisait pas prier pour égaliser (61e).

Ce but assommait complètement les Parisiens qui perdaient totalement pied. Benzema en profitait pour inscrire deux nouveaux buts en l'espace de deux minutes (76e puis 78e).

Plus rien n'était marqué et au coup de sifflet final, Bernabéu exultait : le Real, battu 1-0 à l'aller, a renversé la vapeur et file en quart de finale. Pour le PSG, c'est un nouvel échec dans sa quête de la Ligue des champions…