Mercato, la décision forte du PSG sur Gabriel Moscardo

Le PSG a pris une décision importante sur la situation de Gabriel Moscardo, recruté cet hiver.

Le mercato estival sera assez mouvementé dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain va enregistrer des mouvements dans le sens des arrivées comme des départs. Le club vise notamment plusieurs joueurs sur le marché des transferts pouvant renforcer son effectif la saison prochaine. Alors qu’il se fait refouler pour la plupart de ses dossiers, le PSG a pris une décision importante pour Gabriel Moscardo, recruté lors du mercato hivernal.

Le PSG entre dans une nouvelle ère

Le départ de Kylian Mbappé, dont le transfert au Real Madrid a été officialisé lundi dernier, propulse le PSG dans une nouvelle ère. Le club francilien va désormais se consacrer à l’exécution de sa nouvelle politique sportive qui consiste à miser beaucoup plus sur des jeunes joueurs prometteurs plutôt que des stars confirmées.

Les bases de ce nouveau projet ont d’ailleurs commencé par être posées l’été dernier avec l’arrivée de Bradley Barcola. Sur cette même lancée, le PSG a recruté cet hiver deux jeunes brésiliens en l’occurrence, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier a déjà rejoint Paris et a même fait partie de l’épopée parisienne cette saison, le second n’a pas encore rejoint la capitale française.

L'article continue ci-dessous

Le PSG veut Gabriel Moscardo pour cet été

En effet, Gabriel Moscardo a été prêté aux Corinthians, son club formateur, jusqu’à la fin de la saison dans la foulée de sa signature avec le PSG. Mais le milieu de terrain auriverde n’a plus joué depuis décembre 2023 en raison d’une blessure qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale. Ce qui a provoqué des rumeurs ces derniers jours sur un nouveau prêt du joueur afin de lui permettre de retrouver des sensations. Sauf que le PSG n’est pas de cet avis.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le board parisien ne souhaiterait pas se passer encore longtemps de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain de 18 ans fait partie des plans du PSG pour la saison prochaine et devrait rallier la capitale française cet été comme prévu.