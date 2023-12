Mercato : Le PSG offre le pont d’or à une pépite équatorienne

Le PSG veut aller à l’école du Real Madrid et du FC Barcelone pour le mercato hivernal, qui s’annonce.

Bien que le mercato hivernal n’ait pas encore démarré officiellement, le Paris Saint-Germain a déjà mis tout sur pied pour ne pas se faire dépasser par ses concurrents au moment opportun. Après les deux jeunes brésiliens et le jeune néerlandais, le Paris Saint-Germain fonce sur une quatrième pépite pour le prochain mercato.

Un PSG très actif pré-mercato

A l’instar d’autres écuries, le Paris Saint-Germain pose des jalons avant même l’ouverture du mercato hivernal, qui sera officiellement lancé le 1er janvier en France. Si le club francilien ne compte pas garder Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa pour le restant de la saison, le club francilien a ciblé quelques jeunes pour le mercato d’hiver, qui s’annonce.

Paulo Pinto / saopaulofc.net

En effet, le club champion de France s’apprête à faire signer le défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo, et le milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo. Le premier devrait être officialisé la semaine prochaine. Quant au second, le PSG aurait avancé dans les négociations pour le signer. Le champion d’automne devrait débourser une somme de 22 millions d’euros pour s’adjuger le joueur de 18 ans.

L'article continue ci-dessous

En plus des deux jeunes Brésiliens, le Paris Saint-Germain s’est intéressé à une pépite néerlandaise toujours pour ce mercato hivernal. Il s’agit du jeune attaquant de Bologne, Joshua Zirkzee. Ce dernier est auteur de 8 buts et 4 passes décisives en cette première partie de la saison.

Getty

Le PSG à l’école du Barça et du Real Madrid

A l’instar du FC Barcelone, qui est allé piocher Vitor Roque au Brésil, et du Real Madrid, qui y est allé chercher Endrick, le Paris Saint-Germain veut aussi faire son marché sur le sol sud-américain. Après les deux jeunes brésiliens, le club francilien fonce sur un jeune équatorien de 17 ans.

A en croire les informations de Olé, le Paris Saint-Germain envisage de recruter Allen Obando, jeune joueur du SC Barcelona. Le club de la capitale français est en concurrence avec l’AS Monaco et City Group pour le jeune joueur. Le PSG, décidé à boucler l’opération le plus tôt possible, aurait fait une proposition de 6 millions d’euros à son homologue équatorien.

Cette proposition dépasserait les 4 millions d'euros que l’AS Monaco a mis sur la table et aussi ce qu'aurait proposé City Group. La proposition de ce dernier n’a pas été dévoilée. Le PSG se précipite pour recruter l’attaquant de 17 ans.