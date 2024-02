Mercato : le PSG montre ses muscles

Alors que le Real Madrid se rapproche de la signature de Kylian Mbappé, les répercussions pourraient se faire sentir dans le reste de l'Europe

Les Blancos pourraient ne pas trop dépenser après Mbappé, bien qu'ils poursuivent Alphonso Davies, mais le Paris Saint-Germain est prêt à frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Non seulement les Parisiens ont l'intention de remplacer Mbappé, mais ESPN rapporte qu'ils ont l'intention de se renforcer sur tous les plans et qu'ils disposeront de 300 millions d'euros pour le faire. D'ores et déjà, ils auraient identifié cinq noms qui se détachent des autres en termes de cibles potentielles : Victor Osimhen, Rafael Leao, Bruno Guimaraes, Bernardo Silva et Leny Yoro.

Grosse bataille pour Yoro

S'il est peu probable que le FC Barcelone s'intéresse à l'un ou l'autre de ces noms cet été en raison de ses contraintes financières, cela signifie que Bruno Guimaraes pourrait être écarté des cartes pour les années à venir s'il venait à partir, et que Bernardo Silva pourrait leur échapper pour de bon. Il est vrai qu'il a toujours été présenté comme une cible de Xavi Hernandez plus qu'autre chose, mais à 30 ans cette année, Silva pourrait ne faire qu'un seul grand mouvement dans sa carrière.

L'article continue ci-dessous

Pour le Real Madrid, la cible principale est évidemment Mbappé. Cependant, le club a été étroitement lié au défenseur lillois Leny Yoro, qui est considéré comme la prochaine grande star des défenseurs centraux. Âgé de 18 ans seulement et dont le contrat expire en 2025, Yoro a tout intérêt à être transféré cet été. Si le PSG se retrouve dans une course pour Yoro avec le Real Madrid, il pourrait bien pousser plus fort, après avoir perdu Mbappé, comme les Blancos l'ont fait avec Aurélien Tchouameni en 2022.