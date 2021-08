Mercato : le PSG fonce sur Nuno Mendes, Sarabia au Sporting Lisbonne

Selon nos informations, le PSG va enregistrer le prêt du défenseur Nuno Mendes (Sporting Lisbonne). Pablo Sarabia va faire le chemin inverse.

Leonardo est un habitué des dernières heures du mercato et il est encore en train de le prouver. Après l'épisode Kylian Mbappé au Real Madrid, on s'attendait surtout à ce que le Paris Saint-Germain dégraisse.

Les départs de Pablo Sarabia, Sergio Rico et Rafinha étaient attendus. Et potentiellement celui de Laywin Kurzawa mais mis à part Galatasaray et l'Olympique Lyonnais, les candidats n'ont pas été nombreux durant le mercato.

Ces dernières heures, la sortie de Pablo Sarabia s'est accélérée. L'international espagnol devrait bien rejoindre le Sporting Portugal de manière imminente.

En parallèle de ce départ, Paris a poursuivi ses négociations avec le club lisboète pour faire venir le jeune latéral gauche Nuno Mendes, révélation de l'équipe la saison passée.

Selon nos informations, les négociations sont en bonne voie et devraient aboutir sur un prêt avec option d'achat.

