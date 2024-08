Mercato, le PSG ferme la porte à un indésirable

Le Paris Saint-Germain a changé d’avis pour l’un de ses indésirables pour ce mercato estival.

Très moins actif sur le marché de transferts de cet été, le Paris Saint-Germain ne compte que trois recrues jusque-là en dépit des nombreux départs enregistrés. Parmi ces trois recrue, le gardien de but russe, Matvey Safonov, qui a débarqué après le départ de Keylor Navas du Parc des Princes.

Le PSG refoule Lens pour Tenas

A l’instar de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a perdu plusieurs autres joueurs importants cet été, dont le portier costaricien, Keylor Navas. Pour remplacer l’ancien gardien de but du Real Madrid, le club de la capitale française a misé sur le portier russe de Krasnodar, Matvey Safonov. Ce dernier a officiellement signé à Paris cet été.

Vraie menace pour Gianluigi Donnarumma, le Russe est venu jouer les premiers rôles. Avec l’arrivée de celui-ci, le PSG aurait envisagé d’envoyer son troisième gardien, Arnau Tenas, en prêt. Le gardien espagnol a des côtes dans son Espagne natale tout comme en Ligue 1 française. Auteur d’un bon parcours avec l’équipe d’Espagne, le gardien de 23 ans intéresse le Racing Club de Lens.

A en croire les informations de L’Equipe, le club francilien aurait repoussé les sollicitations venues de LaLiga et de Ligue 1, notamment des Sang et Or pour conserver le portier formé à La Masia. Mais il est jugé encore un peu tendre pour être en première ligne à court terme. La venue de Safonov répond au souhait de Luis Enrique d’installer trois gardiens.

Avec cette décision, Arnau Tenas aura une place importante dans l’équipe de Luis Enrique pour le compte de la saison prochaine. Le joueur a lui-même envie de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.