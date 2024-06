PSG, Safonov envoie un message fort à Donnarumma

Nouveau gardien du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov a envoyé un message clair à Gianluigi Donnarumma sur la concurrence à ce poste.

En dépit des problèmes avec son ex-épouse qui ont surgi peu avant son arrivée en France, Matvey Safonov a réussi à signer au club francilien. Le portier russe est la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Recruté comme étant la doublure de Gianluigi Donnarumma, le gardien de 25 ans prévient l’Italien à travers un message très clair.

Safonov veut être le numéro un du PSG

Ancien gardien de Krasnodar, Matvey Safonov veut s’imposer au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au journaliste Nobel Arustamyan sur YouTube, le gardien de but russe a fait part de ses ambitions dans le club de la capitale française. Pour lui, la concurrence sera rude avec Gianluigi Donnarumma, qui est considéré comme le numéro un du club francilien. « Mais qui t’a dit ça ? Moi, on ne m’a pas dit ça », a-t-il d’abord répondu quand on lui a demandé s’il est prêt à être la doublure de Donnarumma.

imago images

« Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un remplaçant. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un… Je vais me battre avec lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été le gardien numéro un. À Krasnodar, j’ai toujours été le numéro un. En équipe nationale, j’étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro un. J’ai toujours été le numéro un jusqu’à présent. Je ne peux pas être remplaçant. (…) Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu’ils n’ont pas encore prévu de me mettre numéro un tout de suite. Mais j’y crois », a déclaré Safonov.

Travailler le jeu au pied

Alors que le portier italien peine à faire un bon jeu au pied, le gardien russe veut surtout travailler sur ce point pour être une vraie menace pour Gigi Donnarumma. Conscient que le jeu au pied n’est pas un de ses points forts, Safonov promet travailler encore plus pour améliorer ce point.

Getty

« Je peux encore progresser. Je dois m’appuyer sur mes points forts, mais je suis sûr que je peux améliorer mon jeu au pied. Ce talent n’était pas requis à Krasnodar (…) Il a de bonnes relances et même s'il y a parfois des risques à prendre, il les prenait car il est audacieux. A Krasnodar, notre jeu était beaucoup basé sur les sorties de balle et il s'affirmait dans ce domaine », a ajouté le Russe. Donnarumma est prévenu.