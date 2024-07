PSG, la décision étonnante d'Arnau Tenas pour son avenir

Troisième gardien du PSG, Arnau Tenas a pris une décision importante pour son avenir, dimanche.

Le Paris Saint-Germain réalise un mercato paradoxal cet été. Le club parisien est moins en réussite sur le marché des transferts où il se fait recaler pour plusieurs cibles. Pourtant, le PSG a libéré de nombreux joueurs cet été et devraient laisser filer d’autres avant la fermeture de la fenêtre de transferts. Et, l’un des éléments qui pourraient être amenés à faire ses valises cet été est Arnau Tenas. Le gardien espagnol vient d’ailleurs de mettre fin au suspense sur son avenir dans la capitale française.

Arnau Tenas n’a pas peur de la concurrence, il reste au PSG

Depuis l’ouverture du mercato estival le 10 juin, le PSG n’a enregistré qu’une seule arrivée. Celle de Matvey Safonov au poste de gardien de but. L’international russe a été recruté par Paris pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Quid alors d’Arnau Tenas, qui a pourtant montré de belles choses la saison dernière ?

Getty

Le gardien espagnol, apprécié par Luis Enrique et annoncé en Espagne en début de mercato, devrait finalement rester dans la capitale française. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le principal concerné, autorisé par le PSG à disputer les JO avec la Roja, ce dimanche. « Quand les Jeux olympiques seront terminés, je resterai à Paris, c’est le plan », a déclaré Arnau Tenas.

Arnau Tenas est heureux au PSG

La décision d’Arnau Tenas de rester au PSG est surprenante, d’autant plus l’arrivée de Matvey Safonov devrait le reléguer en troisième position. Toutefois, Luis Enrique avait informé ses gardiens il y a quelques semaines qu’il n’y aurait pas une hiérarchie établie pour la saison prochaine et que chacun devrait gagner sa place. Et, Arnau Tenas, arrivé en provenance du Barça à l’été 2023, qui avait réussi à passer devant Keylor Navas lors de la campagne précédente, croit visiblement en ses chances.

En plus, le portier de 23 ans se plaît bien à Paris et ne se voit pas ailleurs, du moins, pour le moment. « Je suis très heureux. Chaque fois qu’on me demande, je dis la même chose. Je ne m’attendais pas à être aussi bien et à l’aise. Je définirai cette année comme une année sans soucis », a expliqué Arnau Tenas.