Mercato, le PSG boucle le marché par deux gros départs (officiel)

Luis Enrique et le Paris Saint-Germain peuvent pousser un ouf de soulagement après avoir libéré deux indésirables.

Entraîneur du club champion de France, Luis Enrique a identifié plusieurs joueurs à qui il a confié qu’il ne compte pas sur eux pour la nouvelle saison, qui venait de commencer. Si certains étaient partis plus tôt, d’autres n’ont pas bougé d’un seul pas, dont Danilo Pereira. Mais deux autres ont quitté le club ce vendredi au moment où le mercato estival était proche de clore ses portes.

Ugarte transféré à Manchester United

Alors qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance du Sporting CP contre un chèque avoisinant les 60 millions d’euros, Manuel Ugarte a déjà quitté le club francilien après seulement un an au Parc des Princes. Fortement annoncé à Manchester United depuis plusieurs semaines, l’Uruguayen a fini par rejoindre les Red Devils.

Dans un communiqué sur son site, le PSG a annoncé le transfert de l’ancien milieu défensif de Famalicao, qui est arrivé en Angleterre cette semaine pour boucler son transfert. « Manuel Ugarte transféré à Manchester United. Le milieu de terrain uruguayen de 23 ans rejoint Manchester United dans le cadre d’un transfert définitif », a-t-on pu lire dans la note francilienne. Le joueur a signé pour les cinq prochaines saisons. L’opération aurait rapporté 60 millions d’euros au club champion de France.

Soler prêté à West Ham

Après les prêts de Renato Sanches (Benfica), Xavi Simons (Leipzig), Cher Ndour (Besiktas), Gabriel Moscardo (Reims), Ilyes Housni (Havre) ou encore Juan Bernat (Villarreal), le Paris Saint-Germain a également réussi à trouver un point de chute à Carlos Soler sur qui Luis Enrique ne compte pas. En effet, le milieu central espagnol cité sur le départ, vient de poser ses valises en Premier League.

« Le milieu de terrain Carlos Soler rejoint West Ham United, en Premier League, dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Carlos avec West Ham United », a indiqué le PSG dans un communiqué officiel sur son site, vendredi soir.

Poussé vers la sortie, Danilo Pereira n’a pas bougé. Le milieu de terrain portugais avait été annoncé en Turquie, Portugal et même en Arabie Saoudite. Indésirable, Milan Skriniar n'a pas bougé non plus.