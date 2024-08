OFFICIEL - Le PSG se débarrasse de Gabriel Moscardo

A peine arrivé dans la capitale française, Gabriel Moscardo a déjà quitté le Paris Saint-Germain.

Recruté lors du dernier mercato hivernal, Gabriel Moscardo, qui avait été prêté immédiatement au Corinthians SC, est revenu au Paris Saint-Germain cet été. Ceci après une longue période d’absence sur les terrains en raison d’une blessure au pied. Mais le joueur ne restera pas dans son club pour cette nouvelle saison.

Moscardo, Luis Enrique n’en veut pas

Contrairement à son compatriote Lucas Beraldo, qui a également signé l'hiver dernier et gagné une place dans l’équipe de Luis Enrique, Gabriel Moscardo ne bénéficiera pas d’une telle place au sein du club champion de France. Le joueur de 18 ans ne fait pas partie des plans de l’ancien coach du FC Barcelone, qui avait laissé planer du doute sur l’avenir du Brésilien récemment.

« C’est un joueur d’avenir. Il faut voir combien de joueurs on va garder. On a beaucoup de jeunes et il faut qu’ils puissent jouer pour se développer. Pour Moscardo on va voir ce qu’on fait », avait déclaré le technicien espagnol avant le premier match de la saison de Ligue 1 contre Le Havre AC (victoire 1-4 du PSG).

Moscardo prêté à Reims

Pour ce faire, le Paris Saint-Germain a commencé à chercher un point de chute au jeune milieu défensif brésilien, qui n’aura pratiquement pas un bon temps de jeu surtout que Joao Neves a débarqué dans la formation francilienne cet été. Alors, le PSG a négocié avec Reims pour un prêt sans option d'achat de sa pépite. Sans surprise, ce mercredi, les champions de France ont officialisé la nouvelle.

« Gabriel Moscardo prêté au Stade de Reims. Le milieu de terrain brésilien rejoint le Stade de Reims dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Gabriel avec le Stade de Reims », a indiqué le PSG dans un communiqué officiel sur son site internet.