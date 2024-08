OFFICIEL - Le PSG se débarrasse d'un nouveau flop

FC Valence vs Villarreal

Le PSG s’est séparé d’un nouveau flop, ce vendredi.

C’est la dernière journée du mercato estival. Et elle sera très longue et mouvementée pour de nombreux clubs surtout en France. C’est le cas du Paris Saint-Germain qui souhaite se séparer de tous ses indésirables avant la fermeture du marché des transferts, cet été. Le club de la capitale s’approche d’ailleurs du but avec un nouveau flop libéré ces dernières heures.

Le PSG ne veut plus de Juan Bernat

Le PSG poursuit le dégraissage de son effectif. Le club parisien a déjà laissé partir plusieurs joueurs cet été à l’image de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Renato Sanches, Xavi Simons, Cher Ndour, Gabriel Moscardo ou encore Ilyes Housni, prêté au Havre ces derniers jours.

A quelques heures de la fermeture de cette fenêtre de transferts estivale, le PSG souhaite se séparer des autres joueurs qui n’entrent pas dans ses plans. C’est le cas notamment de Milan Skriniar et de Danilo Pereira. Si le départ de ces derniers est bloqué pour l’instant malgré un intérêt du Barça pour le Portugais, le PSG a pu se séparer d’un indésirable, en l’occurrence, Juan Bernat, ce vendredi.

Juan Bernat file à Villareal

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2018 en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat a connu une descente aux enfers ces dernières saisons. L’international espagnol est revenu même d’un prêt infructueux du côté du Benfica Lisbonne, cet été. Mais rapidement, il a été remis sur le marché des transferts par le PSG qui ne compte plus sur lui.

Après plusieurs semaines d’attente, Juan Bernat a enfin trouvé un point de chute et va rejoindre un championnat qu’il connait bien. Comme annoncé par le Paris Saint-Germain ce vendredi, l’arrière gauche a rejoint Villareal en prêt pour une saison. 10 ans après son départ de Valence, Juan Bernat fait ainsi son retour en Liga.