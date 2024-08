PSG : Danilo Pereira, la nouvelle destination surprenante

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Cadre du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira est plus que jamais sur le départ du club francilien, cet été.

Après quatre ans, dont un en prêt au Paris Saint-Germain, Danilo Luís Hélio Pereira va quitter le club de la capitale française. A un an de la fin de son bail, et ne faisant plus partie des plans de Luis Enrique, le défenseur portugais est invité à faire ses valises.

Danilo, le PSG n’en veut plus

Polyvalent milieu défensif capable de jouer en tant que défenseur central ou encore milieu central, Danilo Pereira devrait quitter le club francilien cet été. Avec les arrivées de Joao Neves et de Willian Pacho, qui renforcent les postes du Portugais de 32 ans, l’ancien du FC Porto n’aurait plus un grand rôle à Paris. Alors, pour ne pas le perdre gratuitement l’été prochain, le PSG veut le libérer dès cet été.

Getty Images

Mais le joueur ne manque pas de prétendants sur le marché. Plusieurs clubs turcs veulent s’adjuger l’ancien milieu de terrain de Benfica Lisbonne, dont le Fenerbahçe de José Mourinho. Au Portugal, le FC Porto est prêt à faire revenir son ancien taulier. De son côté, le Paris Saint-Germain réclame 10 millions d’euros pour laisser partir son joueur, qui vient au terme de son bail l’année prochaine.

L’Arabie Saoudite fonce sur Danilo

Mais le FC Porto ne compte pas s’aligner sur l’énorme somme demandée par le club champion de France pour le natif de Bissau., selon les informations du média portugais, A Bola. A en croire les informations de la même source, l’Arabie Saoudite est prête à payer le montant demandée par Paris.

Getty

Club des internationaux français Karim Benzema et N’Golo Kanté, Al Ittihad serait prêt à verser les 10 millions d’euros que veut la formation francilienne. Reste à savoir si le joueur serait intéressé par un déménagement dans le Golfe.