PSG, les indésirables de Luis Enrique identifiés

Le Paris Saint-Germain fera un énorme dégraissage avant la fin du mercato, qui prend fin dans deux semaines en France.

Très calme depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain n’a enregistré que trois recrues cet été. Malgré les nombreux départs dont Kylian Mbappé, seuls Matvey Safonov (gardien), Joao Neves (milieu) et Willian Pacho (défenseur) ont débarqué dans le club de la capitale française en attendant l'arrivée de Désiré Doué. Mais le PSG a encore d’autres joueurs à libérer encore.

Un grand ménage se prépare au PSG

Le Paris Saint-Germain dresse presque chaque intersaison, dresse une liste des indésirables de son effectif. Si l’été dernier a été bouillant avec la mise à l’écart de Kylian Mbappé dans le fameux loft, cet été est très calme comme ce mercato parisien. Même s’il n’y a pas de loft cette intersaison, le club francilien a dressé une liste des joueurs, qui ne font pas partie des plans de Luis Enrique pour le prochain exercice, selon les informations rapportées par Le Parisien.

Getty Images

A en croire le média régional, ils sont au total une douzaine de joueurs, qui devraient quitter la formation championne de France avant la fin du mercato ce mois-ci. Comme l’a évoqué GOAL ces dernières heures, Danilo Pereira est un indésirable de Lucho, qui veut s’en séparer le plus vite possible. Mais le Portugais ne manque pas de prétendants sur le marché, car Fenerbahçe de José Mourinho et le FC Porto sont à l’affut pour se l’adjuger. Ils sont 12 joueurs au total, qui sont invités à prendre la porte.

L'article continue ci-dessous

Skriniar et 10 autres joueurs invités à partir

Mais l’ancien de Maritimo préfère un retour au bercail, d’où un retour au FC Porto est envisagé. Si Nordi Mukiele n’est pas poussé vers la sortie, le quotidien régional indique que l’arrière droit français croule sous les offres et un départ est envisagé. De son côté, Cher Ndour va signer à Besiktas sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le milieu central italien est d’ailleurs arrivé en Turquie.

Getty Images

Indésirable et ne faisant plus partie des plans de Luis Enrique, Milan Skriniar est invité à s’en aller. Blessé, le défenseur central slovaque n’a pas toujours évolué à son meilleur niveau. Lucho n’est pas satisfait de son apport. Mais le joueur de 29 ans ne compte pas faciliter la tâche au club francilien, puisqu’il veut rester. Manuel Ugarte devrait aussi partir à Manchester United cet été, mais les négociations freinent depuis.

Comme ceux susmentionnés, Juan Bernat, Ayman Kari, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Louis Mouquet ou encore Carlos Soler sont invités à partir. Ce dernier a des touches en Espagne et en Angleterre où West Ham lui fait les yeux doux.