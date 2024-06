Mercato, le PSG a tranché pour Xavi Simons

Le PSG a pris une décision sur l’avenir de Xavi Simons.

Actuellement engagé à l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, qui affronte la France ce vendredi, Xavi Simons ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Prêté au RB Leipzig l’été dernier, l’international néerlandais va retourner dans la capitale française au terme du tournoi continental. Si pour le moment, il est seulement sûr de participer à la présaison du PSG, le club de son côté, a déjà tranché pur son avenir.

Luis Enrique et le PSG veulent conserver Xavi Simons

Prêté à Leipzig la saison écoulée, Xavi Simons a réalisé une très bonne campagne avec notamment 10 buts et 13 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Des prestations qui ont séduit Luis Enrique qui en a profité pour demander le retour du Batave cet été. Et alors que l’ancien sociétaire de la Masia est très courtisé sur le marché des transferts, le technicien espagnol ne souhaiterait pas se séparer à nouveau du joueur comme l’a confirmé récemment Fabrizio Romano.

« Nous entendons beaucoup d'informations en ce moment car il semble qu'il va y avoir une petite bagarre pour savoir où se situe l'avenir de Xavi Simons. Le PSG n'a pas l'intention de jeter l'éponge et Luis Enrique voit certainement une place pour le milieu de terrain néerlandais dans son équipe à l'avenir. En même temps, il est vrai que quelques grands noms européens gardent un œil sur la situation de Simons pour en savoir plus sur son avenir. Il est évident que rien ne se fera tant que les Pays-Bas participeront à l'Euro, mais il s'agit d'une décision importante qui se profile à l'horizon pour lui », a fait savoir le journaliste italien dans sa chronique pour Caught Offside.

Leipzig ne veut plus lâcher Xavi Simons

Même si Luis Enrique insiste pour conserver Xavi Simons, l’avenir de Xavi Simons n’est pas encore totalement scellé. Le joueur reste très prisé sur le marché des transferts et est dans le viseur de plusieurs clubs. Selon les médias, le Barça et le Bayern seraient sur les traces de l’ancien du PSV Eindhoven. En outre, le RB Leipzig souhaite compter encore sur Xavi Simons la saison prochaine et n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

« Nous sommes toujours très intéressés à garder Xavi avec nous. Une concurrence énorme, mais malgré tout, nous pensons que nous avons aussi une chance », a confié récemment le directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder, à Sky Sports Allemagne.