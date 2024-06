La compo de la France contre les Pays-Bas : Deschamps a tranché pour Mbappé

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a pris une décision sur la présence de Kylian Mbappé contre les Pays-Bas, vendredi.

L’Equipe de France affronte vendredi soir, les Pays-Bas à l’occasion de la deuxième journée de l’Euro 2024. Un match qui devrait permettre aux Bleus d’assurer leur qualification au prochain tour en cas de victoire. Mais la grande interrogation de ce plus gros choc du groupe D, se situe autour de la présence de Kylian Mbappé, victime d’une fracture de nez contre l’Autriche. Une question sur laquelle Didier Deschamps dans son onze composé de quelques surprises.

L’Equipe de France veut se rassurer dès ce vendredi

Avec trois points au compteur chacun, l’Equipe de France et les Pays-Bas souhaitent valider leur qualification en 8es de finale dès la deuxième journée. Outre cela, c’est également la première place du groupe D qui est en jeu, ce vendredi soir entre les deux nations. Du côté des Bleus, on aborde ce match avec plus de prudence notamment après la fracture du nez de Kylian Mbappé. Une blessure qui a d’ailleurs obligé Didier Deschamps à prendre des décisions fortes dans sa compo contre les Néerlandais.

La grande surprise de Deschamps contre les Pays-Bas

La première surprise de Didier Deschamps ce soir concerne le schéma tactique. Alors qu’il évoluait jusque-là en 4-3-3, le sélectionneur français a décidé de revenir à la formation qui l’avait vu remporter le Mondial en 2018. Ainsi, les Bleus devraient évoluer dans un système de 4-4-2 ce vendredi avec bien évidemment, Mike Maignan dans les buts. En défense, Deschamps devrait reconduire le même quatuor que face à l’Autriche (Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez).

Deschamps change tout au milieu

Si Didier Deschamps a choisi de modifier son schéma tactique, c’est bien parce qu’il veut incorporer un nouveau joueur dans l’entrejeu. Contrairement au match face à l’Autriche, les Bleus devraient évoluer avec quatre milieux avec la présence d’Aurélien Tchouameni, complètement remis de sa blessure, aux côtés de N’Golo Kanté au cœur du jeu. Une nouvelle disposition qui obligerait Adrien Rabiot à débuter en tant que milieu gauche. Ousmane Dembélé devrait être le pendant du milieu de la Juventus à droite.

Le choix fort de Deschamps sur Mbappé

Kylian Mbappé a bel et bien quelque chose à voir avec la nouvelle configuration tactique de Didier Deschamps. S’il est apte à jouer, le capitaine de l’Equipe de France devrait s’asseoir sur le banc au coup d’envoi tout comme Olivier Giroud, pressenti pourtant comme titulaire ces derniers jours. C’est plutôt Antoine Griezmann que Didier Deschamps aurait choisi pour accompagner Marcus Thuram, en attaque.

La compo attendue des Bleus face aux Pays-Bas

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Dembélé, Kanté, Tchouameni, Rabiot – Thuram, Griezmann