Mercato : Le PSG a fixé le prix demandé au Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Le club de la capitale pourrait vendre l'international français au Real Madrid mais selon ses conditions.

"Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions", a indiqué Leonardo ce mercredi à plusieurs médias dans une conférence téléphonique au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé.

Tout en assurant que la priorité reste de prolonger l'international français, le directeur sportif brésilien a également confirmé qu'il était éventuellement prêt à négocier le départ du champion du monde 2018, s'il souhaite partir, mais aux conditions du PSG. Autrement dit, le club de la capitale n'entend pas répondre positivement à l'offre de 160 millions d'euros effectuée par le Real Madrid en ce début de semaine.

La Casa Blanca va donc devoir revoir son offre à la hausse pour espérer convaincre le club de la capitale se séparer de Kylian Mbappé, encore plus à moins d'une semaine de la fin du mercato. Selon les informations de Le Parisien, le Paris Saint-Germain demanderait 220 millions d'euros pour se séparer de Kylian Mbappé. Un prix similaire à celui payé par le club de la capitale au FC Barcelone pour acheter Neymar en 2017.

Le quotidien francilien avance que le PSG doit encore 35 millions d'euros à l'AS Monaco dans le cadre de la précédente transaction entre le club ce la capitale et celui de la Principauté. Une somme que le PSG devra verser à l'AS Monaco au moment de la prolongation de contrat de l'international français ou de la vente de ce dernier. Reste donc à savoir si le Real Madrid qui a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue sera en mesure d'augmenter autant son offre.

En Espagne, ABC explique que le Real Madrid espère trouver un accord avec le Paris Saint-Germain à hauteur de 180 millions d'euros d'ici la fin de la semaine. Les Merengue seraient donc prêts à augmenter leur offre mais pas jusqu'à la valeur souhaitée par le vice-champion de France en titre. Les deux présidents du PSG et du Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, devraient se croiser ce jeudi lors du tirage au sort de la Ligue des champions.

Nul doute que les deux hommes auront certainement l'occasion de discuter des derniers jours du mercato et de l'avenir de Kylian Mbappé. En tout cas, ils seront à coup sûr interrogés par les différents médias à ce sujet à l'issue du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Comme lors de son départ de Monaco, Kylian Mbappé pourrait vivre une fin de mercato agitée avec un possible départ en toute fin de mercato.