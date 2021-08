Lyon : Genesio comprend que le prix de Mbappé puisse choquer

Bruno Genesio a été sondé sur le prix de Kylian Mbappé, évoquant la somme offerte par le Real Madrid pour l'attaquant.

Pour tenter de s'offrir enfin Kylian Mbappé depuis le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a fait au club de la capitale une proposition pharaonique de l'ordre de 160 millions d’euros, mardi.

"C'est l'offre et la demande", pour Genesio

Un montant straosphérique, alors que le club merengue et accessoirement, l'économie mondiale, sont censés être à genoux à cause du Covid_19.

De passage ce mercredi en conférence de presse, Bruno Genesio a été sondé sur cette proposition indécente aux yeux de beaucoup et n'a pas éludé.

"C’est simplement l’offre et la demande", a analysé l'ancien coach de l'OL, avant d'ajouter : "Déjà, je peux vous dire que Mbappé ne viendra pas à Rennes! (Rires) Après, c’est l’offre et la demande, c’est comme pour tout. Je comprends que ça puisse choquer des gens, surtout dans cette période-là", a encore confessé l'entraîneur breton face aux médias.

À la veille du périple de sa formation sur le pré de Rosenborg jeudi (19 heures) en barrage retour de Conference League, Genesio a tout de même trouvé le temps de pousser plus loin son analyse.

"Maintenant, s’il y a des offres à ce montant-là, c’est sûrement qu’il représente pour le club qui le prendra ou pour Paris une plus-value sportive et de rentabilité. Quand on voit l’arrivée de Messi (au PSG), la vente des maillots et tout ce que ça représente, il y a à la fois l’aspect sportif et ce que représente l’arrivée de ce joueur-là", a-t-il décortiqué.

"C’est difficile de dire si c’est mérité ou pas mérité, le bon prix ou pas le bon prix… C’est simplement l’offre et la demande." Une offre qui, aux dernières nouvelles, est refusée par les dirigeants du PSG. La balle est donc dans le camp des dirigeants madrilènes.