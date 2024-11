Mercato, le plan parfait du Real Madrid pour s’offrir Erling Haaland

Désireux de s’adjuger les services d’Erling Haaland, le Real Madrid aurait mis en place une stratégie incroyable pour se l’adjuger.

Même s’il s’est déjà offert les services de Kylian Mbappé, qui ne fait plus l’unanimité au sein du vestiaire madrilène, le Real Madrid n’a pas renoncé à Erling Haaland. Le club champion d’Espagne continue de garder l’espoir de faire signer l’avant-centre norvégien de Manchester City, qui marche sur l’eau en Premier League.

City en danger, le Real prépare une belle offre pour Haaland

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, Erling Haaland n’a pas encore prolongé son bail chez les Skyblues. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund ne compte pas s’éterniser en Premier League, puisqu’il veut réaliser son rêve de jouer en Liga, notamment sous les couleurs de son club de cœur, le Real Madrid. Et cela pourrait bientôt être une réalité pour le Norvégien, qui serait prêt à débarquer à la Maison Blanche la saison prochaine. La sanction qui guette Manchester City serait l’occasion pour le Norvégien de réaliser son rêve.

Getty

A Manchester City, il y a une grande crainte d’une lourde sanction qui mettra fin à pratiquement tout ce qui a été construit. La probabilité est forte que les Citizens soient sanctionnés pour plus de 115 irrégularités économiques et financières présumées qui guettent le club champion d’Angleterre. Une situation à laquelle, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez, selon Defensa Central, sont très attentifs. Si la relégation de Manchester City est confirmée, le club serait contraint de vendre Haaland, non seulement à la demande du joueur, mais aussi parce qu’il serait insoutenable pour les Citizens de maintenir l’effectif actuel. Ce qui permettrait à Florentino Pérez d’offrir environ 200 millions d’euros, ce qui serait une solution aux problèmes des Britanniques, qui seraient contraints de laisser partir le Norvégien.