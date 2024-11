Real Madrid, le vestiaire retourné contre Kylian Mbappé

Ça semble la fin pour Kylian Mbappé quatre mois seulement après son arrivée au Real Madrid. Le Français ne ferait plus l’unanimité.

Ce n’est un secret pour personne que Kylian Mbappé passe un mauvais temps en ce début de saison au Real Madrid. Arrivé dans le club merengue en juin dernier après un Euro raté en Allemagne avec les Bleus, le capitaine de l'équipe de France est loin de convaincre dans la capitale espagnole, même si ses statistiques sont plus ou moins reluisantes.

Certains coéquipiers en veulent à Mbappé

Sous le feu de critiques en France pour son absence chez les Bleus lors de la trêve internationale d’octobre, ou encore de sa tournée en Suède après laquelle une affaire de viol a éclaté, Kylian Mbappé traverse un moment compliqué à la Maison Blanche. Même si le Bondynois compte 8 buts et deux passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, il est loin du niveau à lui reconnu. Grosse déception du Clasico perdu face au Barça (0-4), le capitaine de l’équipe de France, qui comptait à lui seul, 8 des 12 hors-jeu du Real, est pointé du doigt par ses propres coéquipiers.

Getty Images

Selon les informations de Relevo, Kylian Mbappé qui n’avait couru que 8 kilomètres lors du Clasico, ne fait plus l’unanimité au sein du vestiaire du club champion d’Espagne et d’Europe en titre. Certains des coéquipiers de l’ancien Monégasque ont déploré l’aspect défensif de l’ancien Monégasque. A Madrid, on estime que le Bondynois a tendance à attendre que le ballon dépasse sa ligne de pressing pour pouvoir marcher, se reposer, et se placer pour préparer son prochain appel. Ce qui n’est pas du goût de certains de ses coéquipiers ou encore du staff technique, qui s’inquiète. Jude Bellingham, qui réalise son pire début de saison avec le Real, serait l’un des joueurs qui ne se réjouissent pas de l’arrivée du Français.