Mercato : Le plan du FC Barcelone pour signer Franck Kessie

Selon les informations de GOAL, le FC Barcelone a l'intention d'acquérir Franck Kessie, le milieu de terrain de Milan, sous la forme d'un transfert gratuit cet été. L'international ivoirien a passé les cinq dernières saisons avec les géants de la Serie A, ayant joué toute sa carrière professionnelle en Italie à ce jour, puisqu'il était avant cela un joueur de l'Atalanta.

Un nouveau coup à moindre frais

Mais jusqu'à présent, le joueur de 25 ans n'a pas réussi à se mettre d'accord sur de nouvelles conditions avec l'équipe de Stefano Pioli, laissant le Barça de Xavi prêt à bondir et à faire une offre sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert pour le meneur de jeu. Kessie cherche à quitter San Siro après cinq ans avec les Rossoneri - et un transfert vers une équipe Blaugrana plus ambitieuse pourrait bien plaire à l'international ivoirien.

Pour le Barça, c'est une nouvelle victoire pour le club à court d'argent s'il parvient à le convaincre de signer, étant donné ses problèmes bien documentés au cours de l'année écoulée en matière de finances, qui l'ont vu naviguer sur le marché avec un grand nombre de transferts gratuits. Mais si Xavi souhaite que Kessie joue un rôle différent de celui qu'il occupe actuellement au sein de son équipe, le club catalan est également conscient que le Milan pourrait encore faire une meilleure offre.

Le Milan toujours dans la course

Certes, Franck Kessie a repoussé plusieurs propositions concernant une prolongation de contrat - mais il pourrait être persuadé de prolonger sa carrière en Italie en cas de belle offre de la part du co-leader de Serie A où il a une forte importance sur le terrain et dans le vestiaire. Passé par les rangs des jeunes de l'Atalanta en 2014, le joueur de 25 ans a connu une saison exceptionnelle en prêt avec Cesena en Serie B lors de la saison 2015-16, avant de retourner à la Dea la saison suivante.

Il n'a cependant passé qu'un an de plus avec eux à Bergame, avant d'être prêté à l'AC Milan pour deux ans avec une obligation d'achat en 2017. C'est là qu'il a véritablement contribué à se faire un nom, s'imposant comme un joueur clé à San Siro tout en récoltant d'autres sélections internationales avec la Côte d'Ivoire, dont trois sélections lors de la CAN et un membre de la sélection ivoirienne lors des JO de Tokyo 2020.