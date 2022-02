FC Barcelone : la requête de Xavi pour Ousmane Dembélé

Le Barça a poursuivi sur sa lancée après des victoires convaincantes à Mestalla et à l'Estadio Diego Armando Maradona contre Valence et Naples, respectivement. L'équipe catalane a battu l'Athletic Club de Bilbao 4-0 et a confirmé à la fois sa bonne série de résultats et les sensations positives que l'équipe donne lors des derniers matchs, au cours desquels elle a marqué 19 buts en six rencontres. En fait, c'est la quatrième fois au cours des six derniers matchs que le FC Barcelone a marqué quatre buts.

"Je vous demande de soutenir Ousmane"

L'un d'eux, ce soir, est venu d'Ousmane Dembélé, qui s'est racheté devant les fans du Camp Nou. L'entrée en jeu de l'international français a tout simplement été magistrale. L'ancien du Borussia Dortmund a joué un peu plus d'une demi heure durant laquelle il s'est illustré en marquant très rapidement, permettant au FC Barcelone de faire le break, puis en délivrant deux passes décisives en fin de match à Luuk de Jong et à Memphis Depay.

Après la rencontre, Xavi était une nouvelle fois sous le charme de son ailier et a demandé au public du Camp Nou de le soutenir : "Il y a eu très peu de sifflets. Oui, une partie de la foule a sifflé. Il est souverain et il peut faire ce qu'il veut, mais il doit soutenir Ousmane. Il aide toujours, il est positif, c'est un bon gars dans le vestiaire et nous devons l'encourager. Il peut être décisif comme aujourd'hui, c'est le meilleur Ousmane Dembélé que nous ayons vu. Je vous demande de le soutenir, car c'est un grand professionnel".

"C'est le moment de parler des prestations de Dembélé, pas de son contrat"

"L'entrée de Dembélé ? J'ai vu que nous ne pouvions pas progresser au milieu. Nous n'arrivions pas à trouver la surface de réparation et je pensais qu'il valait mieux avoir deux dagues sur l'aile. Ferran fait du un contre un, mais il préfère aller en profondeur. Je pensais qu'avec deux ailiers, nous serions meilleurs et c'est ce qui s'est passé. Avoir deux purs ailiers nous donne ça, ils génèrent des choses sur l'aile. Balenziaga sautait sur Gavi et disait à Adama qu'il devait aller en profondeur pour se retrouver en tête-à-tête avec le défenseur central, mais nous ne l'avons pas trouvé. Marcelino travaille très bien le système défensif. Il était très difficile pour nous de générer. Ce sont les adversaires qui ont les meilleurs chiffres. Nous avons été solides, c'était un match très solide de l'équipe", a ajouté l'entraîneur du Barça.

Si les récentes performances et l'utilisation d'Ousmane Dembélé pourraient lui donner envie de prolonger son séjour au FC Barcelone, ce n'est pour le moment pas d'actualité. Confronté à cette question dès son arrivée à la tête du club catalan cette saison, Xavi a refusé d'en parler à nouveau : "Ce n'est pas une question pour moi, c'est une question pour le club et pour Ousmane. Son contrat se termine, vous le savez. Dans le football, on ne peut rien exclure. Cela change du jour au lendemain. Il ne pouvait pas jouer et il joue".

"Ce sont des scénarios différents. Si Ousmane est là, bien travaillé, il peut être le meilleur joueur à son poste. Aujourd'hui, il a marqué un grand but et donné deux passes décisives. Il peut faire ça à chaque match. Qu'il prolonge son contrat ou non dépend de lui et du club. Ce n'est pas le moment de parler de son renouvellement ou non, c'est le moment de parler de lui. L'équipe se porte bien, ce qui m'intéresse c'est de saluer le jeu collectif", a conclu l'entraîneur du FC Barcelone.