Mercato : le Bayern Munich envisage un échange audacieux pour faire venir Victor Osimhen

Le Bayern Munich serait prêt à céder un de ses joueurs pour faciliter la venue de Victor Osimhen en Bavière.

Orphelin de Robert Lewandowski depuis son départ au FC Barcelone l'été dernier, le Bayern Munich a pris le pari de ne pas remplacer le Polonais poste pour poste et est en train de le payer en réalisant une saison mi-figue, mi-raisin avec une élimination en quart de finale de Ligue des champions et un titre de champion d'Allemagne en grand danger.

150 millions, un chiffre trop important pour le Bayern

Le Bayern cherchera donc à recruter un attaquant cet été et a été associé à Victor Osimhen, l'attaquant en forme de Naples, qui a marqué 26 buts et délivré cinq passes décisives en 32 apparitions cette saison. Cependant, le prix de 150 millions d'euros fixé par le futur champion de Serie A s'avère être une pierre d'achoppement pour le Bayern.

Selon Sky Sports, les Bavarois envisagent donc une solution assez astucieuse mais totalement loufoque pour réussir à faire venir l'ancien Lillois. Les Bavarois veulent réaliser un échange entre Victor Osimhen et Sadio Mané pour inciter Naples à vendre l'attaquant nigérian. Toutefois, pour que ce transfert se réalise, le Sénégalais doit accepter de rejoindre Naples.

Le salaire de Mané, un obstacle

Bien que les négociations n'aient pas encore commencé entre le Bayern et Naples, on pense que le salaire annuel de 22 millions d'euros de Mane est trop élevé pour les leaders de la Serie A. Le Bayern étudie également d'autres options, notamment Randal Kolo Muani, qui a enflammé la Bundesliga avec 13 buts et 10 passes décisives en 28 apparitions avec l'Eintracht Francfort cette saison.

Le président honoraire du Bayern, Uli Hoeness, est un admirateur du Français et pourrait faire pression pour l'acquérir si Naples refuse de réduire le prix d'Osimhen. Après l'altercation entre Mané et son coéquipier Sane à la suite de la défaite en Ligue des champions contre Manchester City à l'Etihad Stadium, il a été rapporté que le club allait "tout tenter" pour vendre le Sénégalais lors du mercato estival.

L'attaquant a également été condamné à une amende "bien supérieure à 300 000 euros" à la suite de son altercation avec Sane, qui l'aurait vu donner un coup de poing au visage de son coéquipier, et a également été exclu du groupe du Bayern pour le match nul 1-1 contre Hoffenheim. Après avoir été éliminé coup sur coup de la DFB Pokal et de la Ligue des champions, le Bayern a encore tout à faire pour défendre son titre en Bundesliga, avec un match crucial contre le Hertha dimanche prochain.