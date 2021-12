Mercato : Le Barça songe de nouveau à Laporte

Le FC Barcelone vient de raviver son intérêt envers une vieille cible, en l’occurrence Aymeric Laporte. L’arrière de Manchester City fait partie des joueurs auxquels Xavi songe pour renforcer sa défense à partir de la saison en venir

Aymeric Laporte avait explosé au plus haut niveau du côté de Bilbao. A l’époque, le Barça avait fait des pieds et des mains dans le but de le faire signer. Les contacts étaient avancés entre les deux parties, mais ils n’ont pas pu aboutir. Quelques années après, et n’ayant toujours pas trouvé un élément susceptible d’apporter de la solidité derrière, les Blaugrana sont aujourd’hui disposés à revenir à la charge pour le Basque.

Le Barça cumule les emprunts

Laporte, 27 ans, était dans le dur la saison dernière à City après être passé derrière John Stones et Ruben Dias dans la hiérarchie des défenseurs. Mais, l'international espagnol s’est depuis relancé et a retrouvé sa place de titulaire. En principe, il n’a donc aucune raison de vouloir quitter le Nord-Ouest d’Angleterre.

Un appel du Barça pourrait quand même le faire changer d’avis. Le club catalan espère obtenir une autre injection d'argent l'été prochain et l’attirer dans ses rangs comme il a pu le faire avec Ferran Torres. Le club s’était offert les services de l’international espagnol cette semaine contre un chèque de 55M€.

Pour boucler cette opération, Barcelone a été contraint de réaliser un emprunt. Les dettes s’accumulent mais ses dirigeants pensent obtenir encore plus d'argent l'été prochain pour pouvoir s’offrir de nouvelles recrues, telles que Laporte.