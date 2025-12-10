Mercato : le Barça ouvre la porte à un jeune prodige

Le jeune homme de 18 ans a fait son retour en septembre après une rupture des ligaments croisés, suite à 13 mois d'absence, mais Hansi Flick a géré sa réintégration avec encore plus de prudence que prévu.

Bernal a été titularisé pour la première fois il y a deux semaines contre Alavés, mais a été remplacé à la mi-temps. Au total, il a disputé huit matchs cette saison, soit seulement 120 minutes de jeu, malgré les blessures qui ont touché le milieu de terrain catalan ces derniers mois.

Ce week-end, il est apparu que Gérone était intéressé par un prêt de Bernal, espérant reproduire une formule qui a fait ses preuves avec le FC Barcelone. Oriol Romeu et Eric Garcia ont tous deux été prêtés avec succès à Gérone par le Barça ces dernières années, et le club catalan lui offrirait un temps de jeu régulier.

Des rumeurs récentes indiquent que Bernal serait également ouvert à un départ lors du mercato hivernal. Le jeune milieu de terrain, confronté à un temps de jeu réduit, aspire à retrouver une place de titulaire, d'autant plus que la concurrence est rude au milieu. Marc Casado voit également son temps de jeu diminuer, et les performances d'Eric Garcia au milieu n'arrangent rien.

Cependant, MD rapporte que Barcelone exclut un prêt de Bernal en janvier. Le club compte sur lui pour être en pleine forme pour la seconde moitié de saison et pense qu'il aura un rôle plus important à l'avenir. Bernal était considéré comme l'avenir du milieu de terrain barcelonais lors de ses débuts, ainsi que le successeur de Sergio Busquets, mais il est désormais contraint de reconquérir sa confiance.