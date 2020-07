Mercato - L’avenir incertain d’Aubameyang, Arteta répond

En conférence de presse, le technicien d’Arsenal est revenu sur l’avenir incertain de son attaquant gabonais.

Bien malin est celui qui pourrait dire où jouera Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2021, le buteur d’ fait l’objet de nombreuses rumeurs, que ce soit en , en et même en avec le Barça.

Il y a les coulisses, et ce qu’on voit sur le terrain, où malgré la petite forme d’Arsenal, Aubameyang parvient à tirer son épingle du jeu. Le Gabonais donne tout, comme si son avenir n’était pas incertain, et cela donne confiance à son entraîneur Mikel Arteta.

"Si on peut le garder, on le gardera"

"Je suis toujours très positif à propos de l'avenir d’Aubameyang. Je n'ai pas les clés du futur et dans le monde du football, tout est possible. Mais je vois comment il agit, je vois comment il s'entraîne tous les jours et je sais qu'il est heureux", a estimé l’ancien adjoint de Pep Guardiola à City.

"Je lui parle beaucoup, et si on peut le garder, on le gardera. On sait à quel point il est important pour l'équipe", a conclu Arteta, quasiment convaincu que son buteur préféré restera la saison prochaine. Reste à savoir ce que décidera PEA lorsque les offres d’autres clubs arriveront…