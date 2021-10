Mercato : Lacazette à un pas de l’Atlético

L’attaquant français serait proche d’un engagement en faveur du club espagnol de l’Atlético Madrid.

Le club espagnol de l’Atlético Madrid serait aujourd’hui en pole position pour faire signer l’avant-centre français d’Arsenal, Alexandre Lacazette.

A en croire une information divulguée par le Sunday Express, Lacazette a décidé que ce serait sa dernière saison avec les Gunners.

Le contrat actuel de l’ancien lyonnais du côté de l’Etihad Stadium expirera en juin prochain. Le Français n'a pas vraiment d’intérêt à envisager une prolongation, car son coach Mikel Arteta ne compte pas trop sur lui. De plus, il y a peu de chances pour qu’il bénéficie des mêmes conditions salariales que celles dont il profite maintenant.

Simeone suit Lacazette depuis longtemps

Lacazette se prépare donc à filer en tant qu’agent libre l'été prochain et sa destination la plus probable c’est l’Espagne. Un challenge pour le mois excitant et qui lui permettrait éventuellement de relancer sa carrière.

L'Atletico Madrid lorgne Lacazette et envisage lui faire une offre de précontrat dès le début de la nouvelle année, comme les règlements de l’arrêt Bosman le lui permettent. L’intérêt de Diego Simeone à son endroit depuis un bon moment déjà.

S’il rejoint l’Atlético Madrid, Lacazette y retrouvera deux de ses compatriotes, en l’occurrence Thomas Lemar et Antoine Griezmann.