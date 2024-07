Mercato, la piste inattendue de l'OM en cas d'échec pour Greenwood

L’OM pense déjà à un plan B en cas d’échec dans le dossier Mason Greenwood.

Les mouvements ne s’arrêtent plus dans la cité phocéenne depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. L’Olympique de Marseille a déjà bouclé les arrivées de Roberto De Zerbi, de Lillian Brassier ou encore celle d’Ismaël Koné. Le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Désireux de se renforcer en attaque aussi, c’est sur Mason Greenwood que l’OM a jeté son dévolu. Et pendant que le dossier se complique davantage, le club marseillais songe déjà à un plan B.

Ça se complique pour Mason Greenwood à l’OM

L’OM affiche déjà ses ambitions pour la saison prochaine. Le club phocéen compte jouer les premiers rôles en Ligue 1 et le montre clairement à travers son mercato. L’un des chantiers prioritaires de Marseille cet été, est le recrutement d’un nouvel attaquant surtout après le départ d’Illiman Ndiaye à Everton et celui probable de Pierre-Emerick Aubameyang, courtisé par l’Arabie Saoudite.

C’est à cet effet que l’OM a transmis une offre de 30 millions d’euros à Manchester United pour s’offrir les services de Mason Greenwood. Mais l’international anglais n’est clairement le bienvenu sur la Canebière pour certains supporters et même le maire de Marseille qui lui reprochent ses démêlés avec la justice anglaise pour des faits d’agression sexuelle et de violence conjugale avec sa compagne.

L’OM active la piste Simon Adingra

Le joueur ayant été blanchi dans cette affaire, l’OM ne trouve aucun mal à le faire jouer sous ses couleurs. Si le président Pablo Longoria s’est montré mystérieux, Roberto De Zerbi a clairement indiqué qu’il voulait Mason Greenwood dans son effectif. Un message entendu par le club puisque Marseille est toujours sur le dossier comme le souligne Gianluca Di Marzio. Mais l’entrée en scène de Naples, confirmée par le journaliste italien, dans le dossier est une sérieuse menace pour l’OM encore que le joueur aurait demandé quelques jours de réflexion après avoir été refroidi par la sortie du maire de Marseille.

Cependant, le club olympien a déjà pris ses dispositions en cas d’échec du dossier Greenwood. Selon Team OM, l’Olympique de Marseille aurait des vues sur Simon Adingra et aurait même déjà entamé les discussions avec l’international ivoirien. Même si ce n’est qu’un plan B pour le moment, les choses pourraient aller vite dans ce dossier qui verrait le champion d’Afrique 2023 rejoindre son ancien coach à Brighton, Roberto De Zerbi.