OM, les propos surprenants de Longoria sur Greenwood et Atal

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a tenu des propos mystérieux sur Mason Greenwood et Youcef Atal, courtisés par le club, mardi.

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, cet été. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, le club phocéen a enregistré celle de Lillian Brassier en défense et celle d’Ismaël Koné, au milieu. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là et a jeté son dévolu sur Mason Greenwood et Youcef Atal. S’ils étaient en bonne voie, les deux dossiers pourraient connaitre un autre tournant après la sortie du président marseillais, Pablo Longoria, ce mardi.

Pablo Longoria dans une position délicate avec l’OM

L’OM compte jouer les premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine. C’est donc à juste titre que le club provençal se renforce cet été et devrait accueillir d’autres recrues dans les prochaines semaines. Ces dernières semaines, les noms de Mason Greenwood et de Youcef Atal ont été associés à l’Olympique de Marseille. Mais les deux dossiers s’annoncent très compliqués surtout que l’ailier de Manchester United et l’ancien latéral droit de Nice ont été rattrapés par des affaires extra-sportives ces derniers jours. Ce qui a provoqué des critiques dans le rang des supporters de l’OM qui mettent Pablo Longoria dans une posture délicate.

« Je ne vais pas parler des cas individuels car ce serait un manque de respect pour des joueurs sous contrat avec des clubs et c'est le cas de Greenwood. Il y a des valeurs que l'OM doit véhiculer. Je vois beaucoup de questions sur les valeurs que le football doit transmettre », déclare le président phocéen en conférence de presse.

Longoria cède à la pression populaire pour Greenwood et Atal

Mason Greenwood avait été accusé des faits de violence conjugale il y a plusieurs mois de cela. S’il a bénéficié d’un non-lieu, l’international anglais ne semble pas être innocent aux yeux des supporters de l’OM. En ce qui concerne Youcef Atal, l’international algérien avait été condamné à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine raciale par le parquet de Nice, il y a quelques mois. Ce qui a d’ailleurs son départ du Gym alors que le maire de Marseille s’est récemment opposé à son arrivée à l’OM. Et il y a de fortes de chances que Greenwood et Atal ne rejoignent pas la Canebière cet été si l’on s’en tient aux propos de Pablo Longoria.

« Depuis un an et demi on a mis en place un programme social parmi les plus forts en Europe et c'était une idée personnelle que l'OM soit investi dans tous les sujets où le football a sa place : dans l'éducation, dans le football féminin, le travail de la fondation. Ce qui est sûr, peu importe le joueur qui vient à l'OM, il doit partager nos valeurs et celle que l'on veut avoir en commun avec la société. A l'OM, il n'y a pas de religion, de classe sociale... On veut que l'OM soit un vecteur d'unité sociale et que tous les joueurs partagent cette vision. On veut des personnes avec des valeurs et des bonnes personnes », confie le dirigeant espagnol.