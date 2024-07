Greenwood à l'OM, c'est fini

Greenwood envisage de rejeter une offre pour rejoindre Marseille lors de la fenêtre de transfert d'été, suite à l'intervention du maire de la ville.

Manchester United et Marseille sont parvenus à un accord pour un montant total de 31,6 millions d'euros pour l'international anglais, a-t-on appris mardi. Cependant, l'équipe phocéenne n'a pas encore trouvé d'accord avec le joueur de 22 ans, et le transfert risque d'échouer.

Greenwood reste un personnage controversé en raison des accusations de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant qui ont été portées contre lui avant d'être abandonnées en février 2023. Lorsque la possibilité d'un transfert de Greenwood a été évoquée pour la première fois, les supporters marseillais ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour montrer que l'attaquant n'était pas le bienvenu au club et tenter de bloquer le transfert.

"C'est une honte"

Mardi, le maire de Marseille a qualifié l'accord d'"insupportable" et a déclaré : "Vous imaginez, les violences faites aux femmes ? Vous vous rendez compte ? Et il prétend jouer pour l'Olympique de Marseille, Greenwood ? C'est une honte. Je vais demander au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert de honte. Ce n'est pas acceptable.

Selon Gianluca Di Marzio, les réactions négatives ont poussé le diplômé de l'académie United à interrompre les négociations avec l'équipe de Ligue 1, bien que Marseille n'ait pas renoncé à le recruter. Interrogé sur cette affaire controversée, le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi a déclaré qu'il défendrait publiquement Greenwood comme l'un de ses propres enfants s'il rejoignait le club.