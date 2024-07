Mercato, un cador de Serie A veut chiper Greenwood à l'OM

Courtisé par l’OM, Mason Greenwood pourrait finalement rejoindre un grand club de Serie A.

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, le club phocéen a déjà bouclé celle de Lillian Brassier en défense, et celle d’Ismaël Koné, dans l’entrejeu. Et ce n’est pas fini puisque l’OM attend d’autres recrues notamment en attaque. La cible prioritaire de Marseille dans ce secteur a pour nom Mason Greenwood. Mais alors que le dossier semble complexe, un cador de Serie A, a décidé de jouer les trouble-fêtes.

L’OM en désaccord avec ses fans pour Mason Greenwood

Mason Greenwood est la priorité de Roberto De Zerbi en attaque cet été. L’OM a même transmis une offre de 30 millions d’euros à Manchester United pour le joueur. Mais alors que le dossier était en bonne voie, certains supporters sont contre l’arrivée de l’international anglais en raison de ses antécédents judiciaires. En plus des fans de l’OM, le maire de Marseille s’y est aussi mis comme il l’avait fait pour Youcef Atal.

« Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… J’ai vu des images qui m’ont profondément choquée. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe. Les valeurs de l’OM et de Marseille, c’est tout sauf ça en fait. Vous mesurez ça, et il prétend jouer à l’OM ? C’est une honte. Je demanderai au président de l’OM de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme », déclarait récemment Benoit Payan.

Naples entre dans la danse pour Greenwood

La sortie du maire de Marseille a eu le don de refroidir Mason Greenwood, qui n’était déjà pas porté en cœur par une partie des supporters de l’OM. Et c’est justement à ce moment que Naples décide d’entrer en scène. Selon Sky Italia, repris par Foot Mercato, le club napolitain serait déjà entré en contact avec l’ailier de 22 ans.

Le média italien rappelle que Naples était intéressé par Greenwood depuis longtemps et n’avait pas manqué de le faire savoir. Toutefois, l’OM, qui aurait déjà convaincu Manchester United, serait toujours le favori dans ce dossier. Même s’il pourrait se retrouver dans un milieu hostile, Mason Greenwood est toujours proche d’une arrivée sur la Canebière cet été.