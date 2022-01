Mercato : La Juventus accélère pour Aubameyang

L’aventure de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal toucherait à sa fin. En froid avec Mikel Arteta, son manager dans la capitale anglaise, le Gabonais est placé sur la liste des joueurs à transférer. Et le club le plus à même à l’accueillir dans son effectif c’est la Juventus.

Aubameyang à la Juventus et Melo à Arsenal ?

Pierre-Emerick Aubameyang se trouve actuellement avec les Panthères à la CAN. A l’issue de ce tournoi, il doit retourner à Londres, mais il se peut qu’il n’ait pas à le faire. Son avenir pourrait se dessiner du côté du Piémont.

Une information de The Sun affirme que la Vieille Dame pense sérieusement à le faire signer afin de compenser la perte d’Enrico Chiesa. Ce dernier est indisponible jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture des ligaments croisés.

Arsenal ne devrait pas s’opposer au départ de l’ancien stéphanois, d’autant plus que le différend avec Mikel Arteta semble être trop important pour être reglé facilement. Cependant, les Gunners ne devraient certainement pas brader un joueur qui a encore un an et demi de contrat et qui pourrait leur rapporter une vingtaine millions d’euros au minimum. Un échange impliquant Arthur Melo, qui intéresse de son côté Arsenal, pourrait potentiellement être envisagé.