Mercato : La Juve passe à l’offensive pour Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni, le très prometteur milieu de terrain l’AS Monaco, pourrait quitter le Rocher pour signer en faveur de la Juventus. En effet, il semblerait que le néo-international tricolore intéresse fortement la Vieille Dame d’après ce que révèle le site Calcio Mercato.

La Juventus est très séduite par le profil et les qualités de la pépite tricolore. Ils y voient même comme un élément capable de faire oublier Paul Pogba dans son secteur. Depuis que le Français est parti, le milieu de terrain bianconero manque à la fois de créativité et de consistance. Et c’est pourquoi ils sont enclins à passer à l’offensive en formulant une offre à l’ASM.

Tchouaméni ne partira pas pour moins de 50M€

Les Bianconeri ont coché le nom de l’ancien bordelais dans leur calepin l’été dernier. Jusque-là, ils n’avaient pas osé passer à l’offensive. Néanmoins, avec les départs programmés d’Arthur et d’Aaron Ramsey durant le mercato d’hiver, ils sont enclins à se bouger. L’idée est aussi de couper l’herbe sous les pieds de la concurrence puisque Chelsea pense également au jeune prodige monégasque.

Tchouaméni est lié à Monaco jusqu’en 2024. Tout club souhaitant l’enrôler dès maintenant va devoir débourser une somme avoisinant les 50M€. Un sacré investissement, surtout en cette période de Covid-19 où les finances des clubs sont sérieusement mis à mal.

Alors qu’il n’a que 21 ans, Tchouaméni totalise déjà 82 matches dans l’élite française, dont 74 comme titulaire. Il possède aussi à son actif 3 buts inscrits et 4 passes décisives offertes.