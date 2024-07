Mercato, l’OM demande une fortune pour libérer Ismaïla Sarr

Associé à un retour en Angleterre, Ismaïla Sarr coûtera une fortune à son prétendant.

L’histoire ne devrait pas durer longtemps entre Ismaïla Sarr et l’Olympique de Marseille. Un an seulement après son arrivée sur la Canebière, l’ailier droit sénégalais va déjà quitter le club phocéen pour faire son retour en Angleterre.

Sarr à Crystal Palace, c’est OUI

Alors qu’il a débarqué au Stade Orange Vélodrome l’été 2023, Ismaïla Sarr, qui a signé un contrat jusqu’en 2028 avec l’Olympique de Marseille, ne devrait pas faire une nouvelle saison avec les Phocéens. Flop dans l’effectif des Blanc et Bleu, l’ancien du FC Metz a été mis sur le marché plus tôt lors du dernier mercato hivernal. Mais les dirigeants ont fini par changer d’avis sur le Sénégalais après ses performances à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire.

Getty

Mais cet été, les choses ont changé. Bien qu’il ne fasse pas partie des indésirables de la formation phocéenne, Ismaïla Sarr pourrait être vendu par l’OM. Crystal Palace a montré un intérêt sérieux à l’ancien du Stade Rennais pour le ramener en Angleterre un an après son départ. Une approche des Eagles, qui a séduit Sarr, qui n’a pas refusé la proposition des Glaziers.

L’OM fixe son prix pour vendre Sarr

Prétendant sérieux de l’ancien joueur de Génération Foot, Crystal Palace a réussi à trouver un accord de principe personnel avec Ismaïla Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d'un montant avec Marseille. Mais les négociations avec le club phocéen n’ont pas encore abouti, l’OM demandant une somme au-delà de l’enveloppe des Eagles.

Alors qu’il l’avait recruté contre un chèque d’environ 13 millions d’euros en provenance de Watford l’été dernier, Marseille ne veut pas lâcher Sarr à un moindre prix. Selon les informations de Luca Bendoni, l'OM demande une somme d'environ 17 millions d’euros pour sceller le départ de l’attaquant sénégalais vers Crystal Palace. Le journaliste italien indique que le club anglais a proposé un package total de 15 millions d’euros à l’OM, qui ne souhaiterait pas s’aligner sur ce prix.

Les négociations se poursuivront entre les deux clubs pour tenter de parvenir à un accord final dans les prochains jours. Sarr pourrait faire comme son compatriote Iliman Ndiaye, qui a signé à Everton cet été après seulement un an passé au Vélodrome.