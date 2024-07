Ismaïla Sarr à Crystal Palace, c’est validé

Flop de l’Olympique de Marseille à l’issue de la dernière saison, Ismaïla Sarr ferait ses valises et quitter le Vélodrome cet été.

Ismaïla Sarr ne devrait pas faire une deuxième saison à l’Olympique de Marseille bien qu’il soit sous contrat avec les Phocéens jusqu’en 2028. Arrivé l’été 2023 en provenance de Watford, l’ailier droit des Lions de la Téranga est déjà sur le départ, et devrait retourner en Angleterre, d’où il vient.

Crystal Palace veut Sarr

Avant la fin du mercato estival, il n’y aurait plus de Sénégalais dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, sauf retournement de situation. Après Pape Gueye, qui a signé librement en faveur de la Villarreal (LaLiga) et Iliman Ndiaye, qui a fait son retour en Premier League (Everton FC) après seulement un an à Marseille, Ismaïla Sarr devrait aussi prendre le départ.

Getty

Dernièrement, la presse anglaise a évoqué un intérêt sérieux de Crystal Palace pour l’ancien attaquant de Génération Foot (Sénégal) et du FC Metz. Les locataires du Selhurst Park, très intéressés par le profil du Lion de la Téranga, n’ont pas hésité à mettre les moyens sur la table des Phocéens. Mais les Eagles ont vu leur offre rejetée par Pablo Longoria et ses collaborateurs.

Sarr trouve un accord avec les Glaziers

Même si l’Olympique de Marseille est vendeur, le club du Sud de la France ne veut pas céder son joueur à n’importe quel prix. Alors que les choses peinent se concrétiser avec le club phocéen, Crystal Palace a directement pris contact avec l'ancien joueur du Stade Rennais lui-même. Selon les informations de The Athletic, Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaïla Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d'un montant avec Marseille.

Getty Images

Le club anglais fait partie des nombreux clubs qui ont manifesté leur intérêt pour l'ailier sénégalais de 26 ans. Les négociations, qui ont commencé la semaine dernière, se poursuivent entre les clubs concernés pour parvenir à un accord sur le prix de la vente de l’international sénégalais (64 capes, 13 buts).